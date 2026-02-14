ChatGPT tourne une page : OpenAI retire GPT-4o et plusieurs modèles « historiques »

C’est un ménage de printemps… en plein hiver. À partir d’aujourd’hui, 13 février 2026, OpenAI retire de l’interface ChatGPT plusieurs anciens modèles, dont GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini et o4-mini — en plus des retraits déjà annoncés de certaines variantes GPT-5 (Instant, Thinking).

Sur le papier, c’est un simple changement de menu. Dans les usages, c’est une bascule : fin d’une époque où l’on choisissait un « style » de modèle autant qu’une performance brute.

Ce qui change concrètement dans ChatGPT

Ces modèles ne sont plus sélectionnables dans le sélecteur de modèles de ChatGPT à partir du 13 février.

Vos conversations existantes ne « cassent » pas : elles basculent automatiquement sur un modèle plus récent (typiquement la famille GPT-5.x/GPT-5.2), sans action de l’utilisateur.

Côté API, pas de changement immédiat, OpenAI précisant que cette décision vise l’expérience ChatGPT, pas les intégrations développeurs — du moins pour l’instant.

Toutefois, OpenAI ajoute des nuances importantes : ChatGPT Enterprise conservera l’accès aux modèles GPT-5 jusqu’au 19 février 2026, et GPT-5 Pro restera disponible pour les abonnés payants jusqu’à la même date.

Autre détail qui compte pour les power users : l’aide OpenAI indique aussi un maintien temporaire de GPT-4o dans certains contextes de Custom GPTs (selon les plans), avec une échéance ultérieure évoquée dans des communications reprises sur les réseaux.

Pourquoi OpenAI « débranche » GPT-4o, alors qu’il était encore adoré ?

Officiellement, OpenAI justifie la décision par un raisonnement classique de plateforme : réduire la fragmentation, limiter le coût de maintenance/sécurité de modèles peu utilisés, et concentrer la R&D sur les générations actuelles. OpenAI reconnaît aussi que GPT-4o avait une personnalité et une chaleur auxquelles certains tenaient, et affirme que ces retours ont influencé les options de personnalité et de personnalisation sur les modèles plus récents.

Mais, l’onde émotionnelle est réelle — et documentée. Plusieurs médias racontent une communauté qui vivait GPT-4o comme un compagnon créatif ou affectif, au point de parler de « deuil » numérique.

Ce que cette décision révèle sur le futur de ChatGPT

Cette retraite dit deux choses, assez claires :

Le modèle devient une « couche » interchangeable, moins une identité. OpenAI veut que l’expérience ChatGPT soit plus stable, moins « à la carte », avec un socle récent par défaut. La personnalité est désormais un produit, pas un accident heureux. GPT-4o était célèbre pour son ton, parfois jugé trop complaisant — certains articles évoquent d’ailleurs le débat sur la « sycophancy » et les garde-fous des modèles récents.

En filigrane, OpenAI assume une logique : moins de modèles dans l’interface, plus d’options de style à l’intérieur d’un même modèle. Une façon de garder le meilleur des deux mondes : de la cohérence côté maintenance, et de la variété côté expérience.