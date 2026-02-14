Entre les iPhone USB-C, les iPad, les Android et les ultraportables, le stockage nomade a changé de forme : il doit être rapide, universel et simple. Avec la JumpDrive D500, Lexar pousse exactement dans cette direction : une clé compacte façon SSD, avec USB-A + USB-C sur le même corps, pensée pour passer d’un téléphone à un PC sans friction.

La JumpDrive D500 arrive dans un moment où les hubs et adaptateurs s’accumulent… mais où, paradoxalement, on veut tout faire plus vite : vider un tournage mobile, transférer un dossier de travail, sauvegarder une photothèque. Lexar positionne clairement le D500 comme un pont direct entre appareils, sans dépendre d’un câble ou d’un dock.

Lexar JumpDrive D500 : USB 3.2 Gen 1, jusqu’à 400 Mo/s, et un châssis métal pivotant

Sur le papier, Lexar annonce du solide pour une solution « clé » :

Interface : USB 3.2 Gen 1

Capacités : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To

Débits annoncés : jusqu’à 400 Mo/s en lecture et 400 Mo/s en écriture (avec variations selon la capacité)

Design : boîtier alliage d’aluminium, système pivotant 360°, anneau/lanière

Températures d’usage : 0 °C à 50 °C

Garantie : 5 ans (limitée)

Le détail intéressant, c’est que Lexar ne vend pas juste « un double port », mais une clé conçue comme un mini support SSD : plus rapide et plus endurant en usage quotidien qu’un simple flash drive basique… du moins, c’est l’intention.

L’argument qui change tout : une app mobile orientée sauvegarde

Lexar met aussi en avant une intégration via son application mobile (Android, iOS, HarmonyOS), avec notamment une sauvegarde automatique des photos/vidéos depuis le smartphone, un fonctionnement hors ligne, un support de la sauvegarde des Live Photos sur iPhone, mais pas de sauvegarde iCloud, et compatibilité HarmonyOS limitée (pas HarmonyOS Next)

Traduction : la JumpDrive D500 vise autant les créateurs mobiles que les gens qui veulent juste une assurance-vie pour leurs photos, sans passer par le cloud.

Un « bon produit » si Lexar tient la promesse… et si vous choisissez la bonne capacité

La JumpDrive D500 coche les cases modernes : double connectique, métal, format poche, et des débits annoncés à 400 Mo/s qui peuvent réellement fluidifier des transferts au quotidien.

Mais, il y a deux points à garder en tête :

USB 3,2 Gen 1 reste plafonné (théoriquement 5 Gb/s) : vous êtes dans une logique « rapide et pratique », pas dans la catégorie des SSD externes Gen 2/Gen 2×2 à 1 000–2 000 Mo/s. Les performances varient selon la capacité : si vous achetez pour de gros transferts réguliers, la version 512 Go/1 To est généralement le choix le plus cohérent (et c’est aussi là que l’intérêt « SSD-like » est le plus pertinent).

Dans les faits, la JumpDrive D500 répond à une envie très actuelle : revenir à un stockage local simple, sans dépendre d’un abonnement, d’un upload, ni d’un adaptateur qu’on perd. Si Lexar parvient à garder des performances stables (et une chauffe raisonnable) en usage prolongé, cette petite clé peut devenir l’un des accessoires les plus « logiques » de l’ère USB-C.