Lexar dévoile AI Storage Core au CES 2026 et redéfinit le stockage pour l'ère de l'IA

Au CES 2026, Lexar amorce un virage stratégique majeur. Le spécialiste du stockage annonce AI Storage Core, une nouvelle plateforme pensée pour accompagner la montée en puissance des « AI PC », des dispositifs edge, et des flux de données temps réel à haute intensité.

Derrière cette annonce, une ambition claire : faire évoluer le stockage, longtemps cantonné à un rôle passif, vers un composant actif des architectures IA modernes.

AI Storage Core : une nouvelle fondation pour le stockage intelligent

Avec AI Storage Core, Lexar introduit une nouvelle catégorie de produits conçus pour répondre aux exigences spécifiques des charges IA : débits soutenus, faible latence, fiabilité continue et modularité.

Trois produits inaugurent cette plateforme :

AI-Grade SSD : Un SSD haute performance capable de maintenir un débit stable pour les PC IA, stations de travail et systèmes de calcul intensif.

AI-Grade Storage Stick : Une solution modulaire permettant une extension instantanée du stockage via des interfaces de nouvelle génération, pensée pour les appareils mobiles et hybrides.

AI-Grade Card : Une carte dédiée aux usages avancés comme la captation 8K assistée par IA, l’analyse edge et la fusion de capteurs en temps réel.

Lexar ne communique pas encore de chiffres précis, mais positionne clairement ces solutions comme des briques destinées aux futures architectures IA, bien au-delà du simple stockage de fichiers.

Air Portable SSD : la mobilité ultra-légère pour les créateurs

En parallèle de sa plateforme IA, Lexar étend son offre grand public avec des produits orientés mobilité et création de contenu. Déjà lancé en Chine, le Air Portable SSD arrive désormais sur les marchés internationaux.

Avec un poids plume d’environ 17 g, ce SSD portable cible les photographes, vidéastes et designers nomades. Il mise sur une conception ultra-légère, une connectivité rapide, et une sauvegarde automatique via l’application Lexar, facilitant la gestion des fichiers en déplacement.

Un produit pensé pour accompagner la création mobile, sans compromis sur la portabilité.

microSD 2 To : Lexar repousse les limites du format UHS-I

Autre annonce marquante : la Professional Silver Plus microSDXC 2 To, que Lexar présente comme la microSD UHS-I de 2 To la plus rapide au monde.

Caractéristiques clés : jusqu’à 255 Mo/s en lecture, jusqu’à 180 Mo/s en écriture, compatibilité 4K60P, et conçue pour les drones, caméras d’action et créateurs outdoor.

Une démonstration claire que même les formats compacts continuent d’évoluer pour répondre aux besoins de captation haute définition.

Play X PCIe Gen4 : le SSD gaming et performance pure

Lexar renforce aussi son catalogue PCIe Gen 4.0 avec le Lexar Play X offrant jusqu’à 7 400 Mo/s en lecture, jusqu’à 6 500 Mo/s en écriture, et ciblant joueurs, créateurs et utilisateurs exigeants.

Une solution clairement orientée performances brutes, idéale pour les consoles compatibles, PC gaming et stations de travail compactes.

TouchLock SSD : le stockage sécurisé par NFC

Enfin, Lexar met en avant le TouchLock Portable SSD, déjà annoncé auparavant mais fortement mis en lumière au CES 2026. Ses spécificités : déverrouillage par NFC via smartphone, chiffrement AES 128 bits, zones sécurisées, design magnétique, et sauvegarde automatique des photos.

Une réponse directe aux préoccupations croissantes autour de la sécurité des données personnelles et professionnelles en mobilité.

Lexar prépare le stockage à l’ère post-PC

Avec AI Storage Core, Lexar ne se contente pas d’ajouter des produits à son catalogue. La marque repositionne le stockage comme un pilier actif de l’écosystème IA, au même titre que les NPU, GPU ou capteurs.

En parallèle, ses SSD portables, cartes mémoire et solutions sécurisées montrent une volonté claire : couvrir tout le spectre, du calcul IA embarqué aux usages quotidiens des créateurs.

À mesure que l’IA s’invite dans les appareils grand public, le stockage cesse d’être invisible. Lexar semble avoir compris que, dans ce nouveau cycle technologique, la donnée n’est plus seulement stockée — elle est exploitée, analysée et protégée en continu.