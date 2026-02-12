Dashcams et Mode sentinelle : Lexar lance des clés USB 1 To ultra-endurantes

La vidéosurveillance embarquée est en train de créer un nouveau besoin très concret : du stockage qui encaisse, jour et nuit, sans broncher. Lexar vient justement d’élargir sa gamme JumpDrive A50V (USB-A) et C50V (USB-C) avec de nouvelles versions 512 Go et 1 To, clairement pensées pour les dashcams et les modes sentinelle des véhicules électriques.

1 To, c’est surtout du temps : jusqu’à 96 heures sur 4 flux

Lexar met en avant un exemple parlant : sur certains véhicules Li Auto, la version 1 To pourrait stocker jusqu’à 96 heures d’enregistrement provenant de quatre caméras. Ce n’est pas un chiffre « tech pour la tech » : c’est exactement le genre de marge qui évite de vider son stockage tous les deux jours.

A50V vs C50V : même philosophie, connecteur différent :

A50V : USB-A (pratique pour des ports « classiques » d’infotainment ou certains adaptateurs)

C50V : USB-C (logique pour les véhicules et accessoires plus récents)

Les deux modèles passent en USB 3,2 Gen 1 et annoncent jusqu’à 200 Mo/s en lecture/écriture séquentielle.

Endurance : TLC NAND + firmware « car use », pour tourner en boucle 24/7

Le positionnement est limpide : ces clés sont conçues pour la boucle d’enregistrement et l’écrasement automatique des anciennes séquences quand le stockage est plein — exactement ce qu’attendent les dashcams et les systèmes du mode sentinelle. Lexar insiste aussi sur l’usage de TLC NAND et d’un firmware optimisé pour les cycles de réécriture.

Autre détail qui compte en vrai : elles sortent préformatées en exFAT (avec possibilité de reformater selon les contraintes du véhicule).

Lexar annonce une plage de fonctionnement de -40 °C à 75 °C, avec une tolérance en stockage qui monte plus haut selon les informations relayées. C’est le genre de spécification qui vise directement la réalité d’un habitacle : soleil d’été derrière un pare-brise, ou nuit d’hiver au parking.

Prix et disponibilité (Chine) :

512 Go : 779 yuans (≈ 95 euros)

1 To : 1 419 yuans (≈ 170 euros)

Disponibles en Chine via les canaux officiels.

La clé USB redevient « premium » — parce que la voiture l’exige

On associe souvent la clé USB à un accessoire banal. Sauf qu’en voiture, ce n’est plus un gadget : c’est un composant de sécurité et de tranquillité d’esprit. La montée en capacité (512 Go/1 To), l’endurance (réécriture continue) et la tenue thermique montrent une tendance de fond : les véhicules connectés tirent le stockage grand public vers des exigences quasi industrielles.

Et c’est là que Lexar joue juste : plutôt que de promettre des pics de vitesse « PC », la marque vend un concept beaucoup plus utile — enregistrer longtemps, sans corruption, sans surchauffe, sans y penser.