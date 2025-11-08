Accueil » Le Lexar Air : le SSD le plus fin pour la sauvegarde mobile des photos

Tout est à la minceur à l’heure actuelle ! La marque Lexar vient de dévoiler son tout nouveau SSD portable, le Lexar Air (pSSD), un modèle qui mise sur la compacité, la légèreté et la simplicité d’usage.

Pesant à peine 19 grammes et ne mesurant que 6 mm d’épaisseur à son point le plus fin, le Lexar Air s’adresse aux utilisateurs mobiles cherchant une solution de stockage rapide, discrète et robuste.

Spécifications techniques du Lexar Air. :

Capacités disponibles : 512 Go et 1 To

Prix en Chine : 459 yuans (≈ 60 €) pour la version 1 To

Interface : USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Connectique : port USB-C natif + câble adaptateur USB-C vers USB-A inclus

Vitesses annoncées :

Lecture séquentielle jusqu’à 390 Mo/s

Écriture séquentielle jusqu’à 400 Mo/s

Dimensions : épaisseur max. 9,3 mm

Poids : 19 g seulement

Résistance : chutes jusqu’à 2 mètres

Disponible en deux coloris — Lime Green et Noir —, le Lexar Air affiche un design minimaliste avec un trou pour dragonne pour le transport.

Performance et fiabilité du Lexar Air

Lexar a intégré un contrôleur à puce unique pour limiter la chauffe et la consommation énergétique. Résultat : le SSD maintient des vitesses stables même lors de longs transferts, sans ventilateur ni système de refroidissement actif.

L’architecture interne « solid-state » garantit une meilleure résistance mécanique et une durée de vie prolongée, tout en conservant un silence de fonctionnement total.

Sauvegarde mobile intelligente

L’un des points forts du Lexar Air réside dans sa compatibilité mobile avancée. Grâce à l’application dédiée (disponible sur iOS et Android), il permet de sauvegarder automatiquement photos et vidéos, effectuer une synchronisation en temps réel, restaurer des photos en pleine résolution, gérer les Live Photos des iPhone.

L’app facilite donc le transfert de grosses bibliothèques multimédia, un usage devenu crucial pour les créateurs de contenu ou les voyageurs.

Compatibilité étendue

Le Lexar Air fonctionne avec macOS 14 et versions ultérieures, Windows 11/10/8/7, Android 10+, et iOS 17+. Lexar inclut également un service gratuit de récupération de données (une intervention) valable pendant les 3 ans de garantie limitée.

Le Lexar Air n’est pas le SSD le plus rapide du marché, mais il coche toutes les cases pour les utilisateurs mobiles : ultrafin, léger, robuste, compatible tous appareils et très abordable. Un choix intelligent pour ceux qui veulent un stockage rapide et fiable en déplacement, sans se ruiner.

En clair : moins de 20 grammes, plus de 400 Mo/s, et un design élégant — le Lexar Air porte bien son nom.