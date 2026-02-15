Accueil » Google Search : Comment faire disparaître vos infos privées des résultats de recherche ?

Google Search : Comment faire disparaître vos infos privées des résultats de recherche ?

Google le sait : Google Search peut être un super-pouvoir… ou un amplificateur de risque. Une adresse qui remonte trop facilement, un numéro de passeport qui traîne dans un PDF indexé, une image intime publiée sans consentement — et l’Internet devient soudain très concret, très dangereux.

Cette semaine, Google annonce une extension de ses fonctionnalités de suppression pour reprendre un peu de contrôle sur ce que le moteur expose.

« Résultats vous concernant » peut maintenant traquer des numéros d’ID officiels

Le hub « Résultats vous concernant » s’élargit : il peut désormais aider à repérer et demander le retrait de résultats contenant des numéros de documents officiels, notamment passeport et permis de conduire (et, aux États-Unis, le Social Security number).

Comment l’utiliser :

Connectez-vous à votre compte Google. Ouvrez Résultats vous concernant. Renseignez les infos que vous voulez surveiller (ex. numéro de passeport/permis selon votre pays). Google scanne Search et vous alerte si des résultats correspondent, puis vous pouvez demander le retrait depuis l’interface.

À garder en tête : retirer de Google Search ne supprime pas le contenu du web, mais réduit fortement sa découvrabilité (et donc le risque). ￼

Retirer des images explicites devient plus simple (et groupé)

Google simplifie aussi la procédure pour les images explicites non consenties. Vous pouvez désormais faire une demande depuis le menu ⋮ sur un résultat image (« Remove result »/« It shows a sexual image of me ») ; soumettre plusieurs images dans une seule demande (au lieu d’une par une) ; activer une option de protection pour filtrer des images similaires à l’avenir.

Et tout se suit au même endroit : vos demandes, leur statut, et les mises à jour par email passent par Résultats vous concernant.

Dans le même mouvement, Google coupe « Dark Web Report »

Ce virage « plus action, moins alerte » s’aligne avec une autre décision : Google a annoncé la fin de Dark Web Report, son outil de monitoring du dark web. Il doit arrêter les nouveaux scans le 15 janvier 2026 et ne plus être disponible à partir du 16 février 2026, avec suppression des données associées. ￼

Analyse : Google passe de « je t’informe » à « je te donne un levier »

Le message est clair : les alertes seules n’aident pas toujours. Là, Google essaie de raccourcir le trajet entre « je découvre le problème » et « je peux agir », avec deux cibles prioritaires :

• les identifiants officiels (risque de fraude/usurpation),

• les contenus intimes (risque de chantage, harcèlement, doxxing).

Ce n’est pas une solution totale — le contenu reste hébergé ailleurs — mais c’est une amélioration très tangible de l’hygiène numérique : rendre la disparition d’un résultat aussi simple qu’un signalement dans le flux.