DockFrame : Le dock ultime façon LEGO pour en finir avec l’obsolescence

On vit une époque étrange : les stations d’accueil n’ont jamais été aussi indispensables… et jamais aussi vite obsolètes. Un nouvel écran arrive ? Il manque un DisplayPort. Vous changez de laptop ? Le dock devient capricieux. Vous passez à un usage « créa » ? Il faut du stockage externe plus sérieux. Résultat : on rachète, on empile, on jette.

DockFrame part du constat inverse : et si un dock n’était plus un bloc figé, mais un châssis évolutif ? L’idée est simple, presque évidente : utiliser les Expansion Cards de Framework comme ports interchangeables, et construire autour un système modulaire — avec, au passage, des cartes « outil » inédites.

DockFrame : Un dock qui se reconfigure comme un Framework… sans être réservé aux Framework

Framework a popularisé une approche rare dans le PC : des machines réparables et upgradables, jusqu’aux composants majeurs. Mais, l’innovation la plus « quotidienne », ce sont ses Expansion Cards : des modules qui se glissent dans les ports USB-C du châssis pour choisir sa connectique (USB-A, HDMI, DisplayPort, Ethernet, audio, stockage, etc.).

DockFrame reprend ce format de Expansion Cards, et le transpose dans une station d’accueil :

un « mainboard » + un châssis capables d’accueillir jusqu’à 4 cartes au format Expansion Card ;

la possibilité de mixer cartes Framework officielles et modules tiers ;

et surtout, une ambition plus large : créer des Tool Cards dédiées au dock.

Et, le point qui compte : vous n’avez pas besoin d’un PC Framework pour en profiter. Comme tout est basé sur l’USB-C, DockFrame se branche sur n’importe quel ordinateur équipé d’un port USB-C — même si, pour exploiter des modules de stockage ou des usages lourds, un port USB4/Thunderbolt est nettement plus pertinent.

Les prototypes existent déjà — et le projet avance « en public »

Le projet est encore en développement, mais le créateur a partagé des photos de premiers prototypes et des mises à jour côté conception PCB sur le forum communautaire Framework. C’est le genre de signal qui compte : on n’est pas uniquement sur un rendu 3D, mais sur un objet en itération.

Côté marketing, DockFrame a aussi ouvert une liste de précommande (sans paiement) pour recueillir l’intérêt et orienter la feuille de route.

Plus qu’un dock : une « plateforme » de modules (multimètre, alimentation, dev board…)

Là où DockFrame sort franchement du cadre des hubs USB, c’est avec ses cartes personnalisées en préparation. Les mentions les plus récurrentes : multimètre, alimentation, lecteur Mini-SSD, et une carte microcontrôleur basée sur la plateforme Seeed Studio XIAO (un format très populaire côté makers).

Traduction : DockFrame ne veut pas seulement « ajouter des ports ». Il veut devenir une station de travail modulaire, à mi-chemin entre le dock, la petite boîte à outils et le banc de dev compact. C’est précisément ce que les docks classiques ne savent pas faire.

Empilable, « LEGO-like » : le clin d’œil qui n’en est pas qu’un

Autre détail révélateur : DockFrame serait stackable, avec un design « LEGO-like » permettant d’assembler deux unités (et même d’ajouter des décorations LEGO sur le dessus, selon les visuels partagés). C’est à la fois ludique et pratique : si 4 modules ne suffisent pas, on agrandit l’ensemble sans repartir de zéro.

Pourquoi cette idée peut marcher (et où elle peut se casser)

DockFrame coche plusieurs cases très 2026 :

anti-obsolescence : on change un port au lieu de changer tout le dock ;

compatibilité « écosystème » : Framework a déjà un catalogue d’Expansion Cards, et une communauté qui fabrique des modules ;

plaisir de bidouille : les Tool Cards parlent aux makers autant qu’aux utilisateurs « productivité ».

Mais, il y a un test décisif : le coût final et les performances réelles. Sans prix annoncé pour l’instant, tout dépendra de l’équilibre entre le châssis DockFrame, la carte mère interne, et le budget « modules » (car oui, un dock vide n’a pas beaucoup de sens — il faut le peupler).

L’autre point à surveiller, c’est la promesse de débit : pour que l’idée soit irréprochable avec du stockage, il faut un comportement propre en USB4/TB (routing, power, stabilité, thermals). Les prototypes donnent confiance… mais c’est la version finale qui fera foi.