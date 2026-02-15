fermer
Périphériques

DockFrame : Le dock ultime façon LEGO pour en finir avec l’obsolescence

Périphériques par Yohann Poiron le DockFrame
DockFrame : Le dock ultime façon LEGO pour en finir avec l'obsolescence
DockFrame : Le dock ultime façon LEGO pour en finir avec l'obsolescence

On vit une époque étrange : les stations d’accueil n’ont jamais été aussi indispensables… et jamais aussi vite obsolètes. Un nouvel écran arrive ? Il manque un DisplayPort. Vous changez de laptop ? Le dock devient capricieux. Vous passez à un usage « créa » ? Il faut du stockage externe plus sérieux. Résultat : on rachète, on empile, on jette.

DockFrame part du constat inverse : et si un dock n’était plus un bloc figé, mais un châssis évolutif ? L’idée est simple, presque évidente : utiliser les Expansion Cards de Framework comme ports interchangeables, et construire autour un système modulaire — avec, au passage, des cartes « outil » inédites.

DockFrame : Un dock qui se reconfigure comme un Framework… sans être réservé aux Framework

Framework a popularisé une approche rare dans le PC : des machines réparables et upgradables, jusqu’aux composants majeurs. Mais, l’innovation la plus « quotidienne », ce sont ses Expansion Cards : des modules qui se glissent dans les ports USB-C du châssis pour choisir sa connectique (USB-A, HDMI, DisplayPort, Ethernet, audio, stockage, etc.).

dockframe front scaled

DockFrame reprend ce format de Expansion Cards, et le transpose dans une station d’accueil :

  • un « mainboard » + un châssis capables d’accueillir jusqu’à 4 cartes au format Expansion Card ;
  • la possibilité de mixer cartes Framework officielles et modules tiers ;
  • et surtout, une ambition plus large : créer des Tool Cards dédiées au dock.

Et, le point qui compte : vous n’avez pas besoin d’un PC Framework pour en profiter. Comme tout est basé sur l’USB-C, DockFrame se branche sur n’importe quel ordinateur équipé d’un port USB-C — même si, pour exploiter des modules de stockage ou des usages lourds, un port USB4/Thunderbolt est nettement plus pertinent.

Les prototypes existent déjà — et le projet avance « en public »

Le projet est encore en développement, mais le créateur a partagé des photos de premiers prototypes et des mises à jour côté conception PCB sur le forum communautaire Framework. C’est le genre de signal qui compte : on n’est pas uniquement sur un rendu 3D, mais sur un objet en itération.

Côté marketing, DockFrame a aussi ouvert une liste de précommande (sans paiement) pour recueillir l’intérêt et orienter la feuille de route.

dockframe cards2 scaled

Plus qu’un dock : une « plateforme » de modules (multimètre, alimentation, dev board…)

Là où DockFrame sort franchement du cadre des hubs USB, c’est avec ses cartes personnalisées en préparation. Les mentions les plus récurrentes : multimètre, alimentation, lecteur Mini-SSD, et une carte microcontrôleur basée sur la plateforme Seeed Studio XIAO (un format très populaire côté makers).

Traduction : DockFrame ne veut pas seulement « ajouter des ports ». Il veut devenir une station de travail modulaire, à mi-chemin entre le dock, la petite boîte à outils et le banc de dev compact. C’est précisément ce que les docks classiques ne savent pas faire.

Empilable, « LEGO-like » : le clin d’œil qui n’en est pas qu’un

Autre détail révélateur : DockFrame serait stackable, avec un design « LEGO-like » permettant d’assembler deux unités (et même d’ajouter des décorations LEGO sur le dessus, selon les visuels partagés). C’est à la fois ludique et pratique : si 4 modules ne suffisent pas, on agrandit l’ensemble sans repartir de zéro.

Pourquoi cette idée peut marcher (et où elle peut se casser)

DockFrame coche plusieurs cases très 2026 :

  • anti-obsolescence : on change un port au lieu de changer tout le dock ;
  • compatibilité « écosystème » : Framework a déjà un catalogue d’Expansion Cards, et une communauté qui fabrique des modules ;
  • plaisir de bidouille : les Tool Cards parlent aux makers autant qu’aux utilisateurs « productivité ».

Mais, il y a un test décisif : le coût final et les performances réelles. Sans prix annoncé pour l’instant, tout dépendra de l’équilibre entre le châssis DockFrame, la carte mère interne, et le budget « modules » (car oui, un dock vide n’a pas beaucoup de sens — il faut le peupler).

L’autre point à surveiller, c’est la promesse de débit : pour que l’idée soit irréprochable avec du stockage, il faut un comportement propre en USB4/TB (routing, power, stabilité, thermals). Les prototypes donnent confiance… mais c’est la version finale qui fera foi.

Tags : DockFrame
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer