Accueil » vivo X Fold 6 : Un capteur de 200 mégapixels et multispectral pour détrôner le Ultra ?

vivo X Fold 6 : Un capteur de 200 mégapixels et multispectral pour détrôner le Ultra ?

vivo X Fold 6 : Un capteur de 200 mégapixels et multispectral pour détrôner le Ultra ?

Le marché des smartphones pliables chinois s’apprête à s’enflammer dès mars avec les Honor Magic V6 et OPPO Find N6. Et pendant que Xiaomi entretient le flou sur sa stratégie sur les smartphones pliables, Vivo pourrait jouer la carte la plus spectaculaire : faire du vivo X Fold 6 un vrai « camera phone » — mais au format livre.

Une nouvelle fuite évoque un capteur de 200 mégapixels et, surtout, un capteur multispectral pour la colorimétrie. Sur un pliant, c’est tout sauf anodin.

Une fuite qui vise le nerf de la guerre : l’image, pas juste la finesse

Le leaker Smart Pikachu affirme que Vivo teste le vivo X Fold 6 comme « le pliable le plus axé photo à ce jour », avec un module de 200 mégapixels et un capteur multispectral.

Le détail du multispectral est intéressant : ce type de capteur sert généralement à améliorer la précision des couleurs (notamment sur les tons de peau et les éclairages mixtes), un domaine où les pliants — déjà contraints par l’espace interne — ont tendance à laisser les « Ultra » classiques prendre l’avantage.

Reste une inconnue majeure : on ne sait pas encore si ce 200 mégapixels serait utilisé comme capteur principal ou comme périscope téléobjectif, ni s’il s’agit d’un capteur Samsung ou OmniVision.

Rappel : le vivo X Fold 5 jouait déjà sérieux, mais sans multispectral

Le vivo X Fold 5 (génération précédente) s’appuyait sur une configuration ZEISS solide, avec un capteur principal Sony IMX921 et une approche très « photo de scène/zoom propre » dans sa communication.

La fuite suggère donc une montée en gamme claire : Vivo ne cherche plus seulement à être « un bon pliable qui fait de belles photos », mais à chasser sur le territoire des meilleurs photophones, malgré les contraintes mécaniques (charnière, épaisseur, dissipation thermique).

Snapdragon 8 Elite : logique, mais pas encore officiel

Après un vivo X Fold 5 associé au haut de gamme Qualcomm, l’hypothèse la plus probable pour le vivo X Fold 6 est l’adoption du Snapdragon 8 Elite (à confirmer). C’est cohérent avec la trajectoire du marché : en 2026, un pliable premium ne peut plus se permettre une puce « en retrait » s’il veut soutenir traitement photo, vidéo, IA embarquée et chauffe maîtrisée.

Mars sera déjà chargé, Vivo viserait plutôt l’été

Honor a officiellement calé le Magic V6 autour de MWC 2026 (début mars), et des rapports situent aussi l’arrivée du Find N6 sur la même fenêtre.

Pour Vivo, les bruits de couloir évoquent plutôt un lancement vers juillet, dans la continuité du cycle précédent. Ce décalage peut être un avantage : Vivo pourrait observer la réception des rivaux, puis arriver avec un argument « photographie » plus tranchant.

Mettre un 200 mégapixels dans un smartphone pliable, ce n’est pas seulement « plus de pixels ». C’est souvent un moyen de gagner en crop/zoom plus propre (utile quand l’optique est contrainte), en fusion de pixels pour la basse lumière, et en flexibilité de traitement (HDR, détail, texture), à condition que l’optique et la stabilisation suivent.

Le capteur multispectral, lui, est presque un aveu : Vivo veut réduire l’écart entre « photo flatteuse » et photo fidèle. Si la promesse se concrétise, le vivo X Fold 6 pourrait devenir le pliant qui ne demande plus de choisir entre format et qualité photo — exactement le compromis qui freine encore beaucoup d’acheteurs.