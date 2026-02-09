Accueil » Galaxy S26 : Ouverture des réservations le 11 février et chargeur 60W offert pour le Galaxy S26 Ultra ?

À mesure que l’annonce officielle du Galaxy S26 se rapproche, la mécanique Samsung se met en place : teasers, fuites « propres », indices marketing… et désormais, la question qui obsède les fans comme les acheteurs pragmatiques : quand ouvrent les réservations ?

Une nouvelle rumeur avance une date très proche, avec un bonus qui en dit long sur la stratégie de la marque.

Galaxy S26 : Une ouverture des réservations dès le mercredi 11 février ?

Selon un post publié le 8 février sur X par le leaker Sanju Choudhary, Samsung pourrait lancer les pré-réservations du Galaxy S26 dès le mercredi 11 février. Plusieurs médias reprennent la même fenêtre, parfois avec une nuance « 11 ou 12 février » selon les marchés (notamment l’Inde).

Autre détail qui alimente la spéculation : la page « Reserve » du Samsung Store aurait été instable ou « muette » depuis le 6 février, ce qui ressemble souvent à un réglage de dernière minute avant activation.

Un Galaxy S26 Ultra « Cobalt Violet » et un cadeau : l’adaptateur 60W

La fuite s’appuie aussi sur un visuel promotionnel montrant un Galaxy S26 Ultra en « Cobalt Violet », une teinte déjà évoquée dans d’autres leaks marketing. Et surtout : le « bonus de précommande » présumé serait un chargeur Samsung 60W offert, alors que Samsung ne le fournit plus dans la boîte depuis plusieurs générations.

Ce choix n’est pas anodin : il colle à une autre rumeur persistante selon laquelle le Galaxy S26 Ultra passerait à 60W en charge filaire (un saut symbolique, mais attendu).

Réservation vs précommande : ce que Samsung cherche à verrouiller

Dans la grammaire Samsung, la réservation sert surtout à capter l’intention d’achat avant l’événement Unpacked, avec un avantage (souvent un crédit boutique) activable au moment de la précommande. Le calendrier « classique » évoqué par plusieurs observateurs reste : réservations mi-février, Unpacked fin février, puis précommandes dans la foulée.

En clair : si le 11 février se confirme, Samsung enclenche très tôt la pompe à conversion — typiquement le signe que la marque veut sécuriser des volumes avant même d’avoir tout révélé.

Le vrai sujet : la fin des « gros » avantages de précommande ?

C’est là que le chargeur 60W devient intéressant… et un peu révélateur. Pendant des années, Samsung a « acheté » l’adoption avec des offres massives : double stockage, reprises agressives, bundles généreux. Or, plusieurs rumeurs parlent d’un resserrement des bonus cette année, sur fond de hausse des coûts (puces plus fines, RAM, etc.).

Un chargeur offert, c’est utile — mais ce n’est pas un multiplicateur de valeur comme une montée en stockage « gratuite ». C’est une incitation plus modeste, qui vise autant à rassurer qu’à séduire : « vous aurez la meilleure charge, sans frais », tout en évitant de rogner trop fort sur les marges.

Alors, est-ce un « bon » avantage ? Oui, si Samsung confirme 60W et que l’adaptateur est réellement « premium » (normes, câble inclus, compatibilité PPS, etc.). Moins convaincant si l’offre remplace des avantages bien plus « cash » (stockage, accessoires coûteux, bundles audio).

Au fond, la question n’est pas tant « chargeur ou pas chargeur », mais quelle ambition Samsung met dans son lancement. Si le marché est en phase de lassitude, les petites carottes suffisent moins — et même les fans attendent un signal fort.