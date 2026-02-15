fermer
Moto Buds 2 Plus : Le design « AirPods » et le son Bose confirmés par une fuite

par Yohann Poiron le
La saison est chargée en « premières » tech, mais l’agenda ne se joue pas uniquement sur les Pixel, iPhone et Galaxy. En filigrane, une autre bataille s’installe : celle de l’audio nomade, où chaque marque veut imposer sa signature — design, ANC, spatialisation, écosystèmes. Et Motorola semble prêt à revenir dans l’arène avec de nouveaux écouteurs entièrement sans fil, les Moto Buds 2 Plus, déjà aperçus en rendus.

Deux rendus partagés par Evan Blass (@evleaks) laissent entrevoir des Moto Buds 2 Plus au look revu, et surtout un marqueur qui compte : le logo « Sound by Bose » sur le boîtier, signe que le partenariat audio se poursuit.

Côté couleurs, les fuites évoquent deux combinaisons contrastées — dont une version bleu foncé avec un intérieur de boîtier tirant vers le vert olive, et une autre blanche avec une teinte bleu clair à l’intérieur. Une petite coquetterie visuelle qui donne du relief à un segment souvent monotone.

Moto Buds 2 Plus : Motorola se rapproche (très) des codes « AirPods »

Le changement le plus visible ne tient pas au logo, mais à la forme du boîtier : Motorola abandonnerait le format horizontal des Moto Buds+ pour un boîtier plus « vertical », très proche des standards popularisés par Apple. L’intérêt est concret : plus simple à saisir, plus naturel en poche, et souvent plus stable sur une table… mais la ressemblance risque de faire grincer quelques dents.

À quoi s’attendre côté fiche technique ? Des « basics premium » déjà posés par les Moto Buds+.

À ce stade, les rendus ne livrent pas de spécifications. En revanche, si Motorola reste cohérent avec la génération actuelle, la barre minimale est connue : sur les Moto Buds+, la marque met en avant le Hi-Res Audio, l’annulation active de bruit « Dynamic ANC », et la compatibilité Dolby Head Tracking (dans le cadre de Dolby Atmos).

Autrement dit, Motorola ne joue pas seulement « entrée de gamme cool », mais vise ce milieu/haut de gamme où l’on attend une vraie proposition sonore — et où Bose sert de caution instantanée.

Samsung et Sony accélèrent en parallèle

Le timing n’a rien d’un hasard. Sony vient d’officialiser les LinkBuds Clip (open-ear « clip », écoute de l’environnement, EQ, DSEE, etc.), et Sony a aussi teasé la présentation de sa « nouvelle génération » d’écouteurs premium le 12 février 2026, largement attendue comme les WF-1000XM6. Samsung, de son côté, est de plus en plus associé à une annonce Galaxy Buds4 autour de l’écosystème Galaxy S26, avec des fuites de design et des rumeurs de lancement groupé.

Dans ce paysage, Motorola a une carte intéressante : se positionner comme « outsider premium » — design plus lifestyle, tuning Bose comme argument massue — à condition de ne pas se faire écraser par le trio Apple/Samsung/Sony sur l’ANC, la transparence et les fonctions intelligentes.

Gagner sur l’usage, pas seulement sur le logo

« Sound by Bose » attire l’œil, mais en 2026, ce qui fait vendre des écouteurs, c’est l’ensemble : confort, stabilité, qualité d’appel, multipoint, latence, appli mature, et une ANC crédible dans les transports. Si les Moto Buds 2 Plus confirment une montée en gamme (sans exploser le prix), Motorola peut redevenir une option sérieuse — surtout pour ceux qui veulent autre chose que les éternels choix « AirPods ou Galaxy Buds ».

Et c’est peut-être ça, la tendance la plus nette de la saison : l’audio redevient un terrain de différenciation stratégique, pas un simple accessoire.

