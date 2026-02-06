Accueil » Pixel 10a : ses 4 couleurs fuient avant l’annonce du 18 février — et Google mise (encore) sur le style

Google a déjà donné rendez-vous pour le 18 février, date à laquelle le Pixel 10a sera officiellement dévoilé (et proposé en précommande).

Mais, avant même l’annonce, le téléphone joue les mannequins : de nouveaux rendus présentés comme des assets marketing dévoilent toute la palette prévue pour ce modèle « a ».

Pixel 10a : Une fuite « marketing » qui complète le teaser de Google

D’après Android Headlines, le Pixel 10a arriverait en quatre coloris : une teinte claire légèrement verdâtre, un gris très sombre, un bleu/violet, et un rose-rouge plus « pop ».

Les noms qui reviennent le plus (et déjà évoqués dans d’autres fuites) sont :

Fog (clair, légèrement teinté)

Obsidian (gris/noir)

Lavender (bleu tirant vers le violet)

Berry (rose/rouge vif)

Pas un coup de théâtre, mais un vrai signal sur la stratégie Pixel « a »

Le Pixel 10a s’annonce comme une évolution mesurée — et c’est précisément pour ça que la couleur devient un levier. Sur le segment milieu de gamme, la différence se joue souvent à la marge : un design familier, une fiche technique « suffisante », et une personnalité visuelle assez forte pour exister en rayon.

Google semble l’avoir compris : entre Fog et Obsidian pour les acheteurs « safe », et Lavender/Berry pour ceux qui veulent un téléphone qui se remarque, la gamme couvre large sans tomber dans l’excentricité gratuite.

Ce qu’on attend du Pixel 10a : continuité technique, accent sur l’expérience

Côté rumeurs, l’idée dominante reste celle d’un Pixel 10a très proche du Pixel 9a, avec quelques retouches plutôt que des ruptures : même philosophie, même promesse, et une bataille qui se jouera surtout sur le prix, les bundles et les promos de lancement.

Le 18 février, Google devra surtout répondre à la question que personne n’ose formuler frontalement : qu’est-ce qui rend ce « a » irrésistible, au-delà des couleurs ? Pour l’instant, la réponse implicite est claire : un Pixel accessible, propre, et stylé — sans prise de risque.