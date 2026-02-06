Accueil » iPhone 17e : Apple préparerait une annonce surprise le 19 février pour contrer Google

Apple n’est plus « imprévisible » sur le calendrier, juste très disciplinée. Et si l’on en croit la presse allemande, la marque préparerait une annonce de son futur iPhone 17e le jeudi 19 février 2026 — exactement un an après l’annonce de l’iPhone 16e, qui avait été dévoilé via communiqué.

Ce qui ressemble à une simple date dans un article est, en réalité, un petit jeu de placement : tenir le rythme d’un iPhone « de printemps », tout en coupant l’herbe sous le pied de la concurrence… à commencer par Google.

iPhone 17e : Une date « étrange » pour Apple… donc très Apple

Le jeudi n’est pas le jour le plus classique pour Apple (souvent le mardi), mais la marque sait aussi choisir des dates qui servent la narration. Ici, le 19 février coche deux cases :

Symétrie : l’iPhone 16e avait été annoncé le 19 février 2025 par communiqué, avec précommandes le 21 et disponibilité le 28.

Cadence : en installant un rendez-vous annuel « e », Apple transforme un ancien modèle sporadique (l’époque SE) en pilier régulier de sa gamme.

Macwelt est à l’origine de la date du 19 février 2026.

Le duel de la semaine : Pixel 10a le 18, iPhone 17e le 19 ?

L’autre détail savoureux : Google a confirmé que le Pixel 10a sera présenté et ouvrira ses précommandes le 18 février 2026. Si Apple annonce effectivement l’iPhone 17e le lendemain, ce n’est pas juste un « hasard de calendrier » : c’est une façon de reprendre l’attention et d’occuper le cycle de news sur deux jours consécutifs.

Ce qu’on attend du 17e : des retouches ciblées, pas une révolution

La rumeur la plus insistante, c’est l’ajout de MagSafe et d’une charge sans fil plus rapide (souvent citée jusqu’à 25 W), précisément parce que l’absence de MagSafe était l’un des reproches majeurs faits au 16e.

Pour le reste, le scénario le plus probable reste celui d’Apple : peaufiner l’essentiel, garder un design très proche, et réserver les grands changements de façade aux gammes supérieures.

Si l’annonce se fait bien par communiqué, les indices les plus « révélateurs » seront rarement ceux mis en avant en headline :

le prix d’entrée et la façon dont Apple structure ses options de stockage,

la présence réelle de MagSafe (et la vitesse Qi),

les puces radio (modem maison et UWB), qui définissent la longévité « invisible » du produit.

En clair : le iPhone 17e ne cherchera pas à voler la vedette au 17 Pro. Il cherchera à être l’iPhone rationnel de 2026 — celui qu’on achète parce qu’il est « juste assez iPhone », au bon moment.