Google Pixel 10a officiel : Précommandes le 18 février et nouveau design affleurant

Google n’aura pas attendu le printemps pour relancer sa gamme abordable. Avec un teaser de 15 secondes publié sur ses canaux « Made by Google », le constructeur donne un premier aperçu officiel du Pixel 10a — sans fiche technique, sans prix, mais avec un message visuel très clair : le design reste familier… et la caméra arrière devient totalement affleurante.

Traditionnellement annoncés vers avril/mai, les Pixel « a » avaient déjà pris de l’avance l’an dernier. Cette fois, Google officialise le Pixel 10a dès début février et fixe une date concrète : précommandes le 18 février sur le Google Store.

Pixel 10a : la même silhouette, mais une rupture sur la caméra

Le cœur de l’annonce, c’est ce détail que Google choisit précisément de mettre en scène : le double module photo est désormais flush, intégré dans une découpe oblongue au dos, sans « pilule » surélevée comme sur le Pixel 9a.

En clair, Google ne cherche pas à réinventer l’objet : il raffine. Bordures plates, angles arrondis, langage Pixel très reconnaissable — et une correction d’un irritant quotidien (la bosse qui accroche, la table qui balance, l’usure localisée).

Côté fiche technique, Google n’a rien confirmé au-delà de la date de précommande. Mais, les sources qui suivent le dossier convergent sur une continuité assez nette : écran 6,3 pouces 120 Hz, Tensor G4, batterie 5 100 mAh, et un duo photo 48 mégapixels + 13 mégapixels (ultra grand-angle).

Sur le stockage, plusieurs articles évoquent des options 128/256 Go selon les marchés, et un prix qui resterait dans l’esprit du Pixel 9a.

Une stratégie « calendrier + design » pour créer l’envie sans révolution

Ce Pixel 10a ressemble à une tactique bien réglée : arriver tôt, avant que le milieu de gamme ne se fasse aspirer par les lancements concurrents, et offrir un changement visible immédiatement — même si les internals bougent peu.

La caméra affleurante sert de « preuve » de nouveauté, et renforce l’idée d’un appareil plus propre, plus minimal, plus « objet ». L’avance du calendrier permet de capter les acheteurs qui veulent un téléphone neuf avant la vague de printemps, et de donner une respiration médiatique à la gamme Pixel.

Le seul vrai risque, c’est celui d’un « déjà-vu » : si la fiche technique est trop proche du Pixel 9a, Google devra compter sur ses forces habituelles (photo computationnelle, suivi logiciel, IA) — et sur le prix — pour justifier le passage à la caisse.

