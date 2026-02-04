Accueil » Pixel 10a : Google mise sur la couleur « Berry » pour réveiller un milieu de gamme… très conservateur





À quelques semaines d’un lancement qui se rapproche, le Pixel 10a ressemble de plus en plus à un exercice typiquement Google : garder l’essentiel, retoucher le packaging, et compter sur deux ou trois détails pour créer l’envie.

Cette fois, le détail est visuel — et franchement assumé : une nouvelle teinte Berry, un rose plus sombre et plus intense, vient compléter une palette 2026 plus audacieuse que d’habitude.

Pixel 10a : une « refonte » assumée, plus qu’une vraie rupture

Les fuites récentes convergent : le Pixel 10a ne viserait pas une révolution, mais plutôt une version affinée du Pixel 9a, avec quelques ajustements esthétiques (bordures légèrement plus fines, dimensions à peine revues) et un travail de « gamme » via les coloris.

Ce n’est pas forcément un aveu de faiblesse. Sur l’entrée/milieu de gamme, Google joue souvent la carte de la continuité : même identité, même promesse photo/logicielle, et un prix qui doit rester lisible.

Les couleurs : Obsidian, Fog, Lavender… et la nouvelle « Berry »

Selon les informations relayées par Android Headlines, le Pixel 10a serait attendu en Obsidian (gris très sombre), Fog (beige), Lavender (violet doux) et Berry (rose soutenu).

Le rendu « Berry » qui circule ressemble à une variante plus profonde et plus saturée de certains roses déjà vus chez Google — un moyen simple de donner de la personnalité à un téléphone dont la fiche technique bougerait peu.

Ce qu’on attend côté specs : du familier, à quelques nuances près

Les rumeurs décrivent une fiche technique très proche de la génération précédente : écran 6,3 pouces 120 Hz, Tensor G4, batterie 5 100 mAh, et un module photo qui resterait centré sur un grand-angle autour de 48 mégapixels (avec ultra grand-angle). Autrement dit : si vous espériez un « grand saut », ce Pixel 10a semble plutôt conçu pour polir l’expérience (fluidité, autonomie, luminosité, petits raffinements) que pour changer de catégorie.

La couleur comme stratégie (et comme aveu)

Le choix de pousser des teintes plus franches — Berry, Lavender plus « vif » — raconte une chose : Google sait que le Pixel 10a devra séduire sans nouveauté spectaculaire. C’est une mécanique bien connue dans l’industrie : quand le hardware est stable, on vend une identité (couleurs, finitions, accessoires assortis), et on laisse le logiciel et l’IA faire le reste.

Reste la question-clé : est-ce que ça suffit ? Pour beaucoup d’acheteurs, oui — parce que le Pixel « a » s’achète souvent pour son équilibre (photo + Android propre + autonomie), pas pour la fiche technique. Mais pour les utilisateurs déjà équipés d’un Pixel 9a, la couleur seule risque de ressembler davantage à une tentation qu’à une raison de changer.