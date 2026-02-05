Accueil » Kirin 8030 : Huawei pousse le 7 nm SMIC dans ses derniers retranchements pour 2026

Kirin 8030 : Huawei pousse le 7 nm SMIC dans ses derniers retranchements pour 2026

Huawei n’a pas besoin d’inventer un nouveau récit : il lui suffit de continuer à avancer, millimètre par millimètre, avec les cartes qu’on lui a laissées. La rumeur d’un Kirin 8030 en approche illustre parfaitement cette trajectoire : un chipset milieu de gamme qui miserait sur des fréquences nettement plus élevées, tout en restant contraint par une gravure 7 nm SMIC (N+2) — le même jalon technologique qui avait marqué le retour du « made in China » sur le Mate 60 Pro.

Selon les informations relayées par Huawei Central, Huawei finaliserait le Kirin 8030 pour équiper la future gamme nova 16, successeur direct du Kirin 8020 déjà vu dans la lignée nova récente.

Le point qui saute aux yeux, c’est le saut de fréquence annoncé :

1 cœur « super-large » Taishan : ~2,8 à 3,0 GHz

3 cœurs « medium » Taishan : ~2,4 à 2,6 GHz

4 cœurs « small » Taishan : ~1,8 à 2,0 GHz

En face, le Kirin 8020 était crédité d’un pic à 2,28 GHz, avec des cœurs intermédiaires à 2,05 GHz et des cœurs efficients à 1,3 GHz.

Kirin 8030 : SMIC N+2, un 7 nm « sans EUV »

La fuite évoque une fabrication via SMIC N+2, souvent décrit comme un 7 nm FinFET — un nœud qui a surtout fait parler de lui avec le Kirin 9000S du Mate 60 Pro. TechInsights avait précisément identifié ce 7 nm N+2 comme une étape majeure pour la filière chinoise, notamment parce qu’il s’agit d’un procédé avancé sans EUV (lithographie extrême).

C’est là que le Kirin 8030 devient intéressant : dans un monde où la gravure la plus fine fait souvent l’essentiel du storytelling, Huawei tente de compenser par l’architecture CPU (Taishan) et par l’optimisation.

Performance : la vitesse d’horloge ne fait pas tout

La fuite tempère d’ailleurs elle-même l’enthousiasme : malgré ces fréquences, le Kirin 8030 resterait loin des derniers SoC premium, et se rapprocherait, en single-core, d’un niveau comparable à celui du Snapdragon 888 (génération 2021).

Autrement dit : un gros progrès interne pour Huawei, mais pas un renversement de hiérarchie face aux plateformes modernes.

Côté graphique, la rumeur parle d’un GPU Maleoon, avec des performances élevées dans « certains jeux » (sans préciser lesquels). Et sur la connectivité, on voit passer l’idée d’un modem Balong 5G compatible sub-6 et mmWave — une combinaison qui, si elle se confirme, serait notable sur un milieu de gamme, mais qui reste à traiter avec prudence tant qu’aucun produit n’est officialisé.

Ce que Kirin 8030 dit vraiment de Huawei en 2026

Le Kirin 8030, s’il se confirme, n’est pas « le retour au sommet ». C’est autre chose : la normalisation d’un rythme de progression sous contrainte. Huawei semble construire une stratégie où :

le milieu de gamme devient un terrain d’industrialisation (volumes, rendement, optimisation),

les gains viennent de l’architecture et du logiciel (HarmonyOS, tuning, pipelines maison),

et la gravure — même « ancienne » — est exploitée au maximum tant que la filière SMIC ne franchit pas une marche supplémentaire.

En clair : Huawei ne court pas la même course que les autres. Mais il court encore. Et c’est précisément ce qui rend ce feuilleton fascinant.