Google Gemini Characters : Votre avatar 3D réaliste arrive enfin sur Android

On croyait l’avatar réaliste réservé aux casques XR, aux capteurs de profondeur et aux démonstrations façon science-fiction. Et pourtant, Google semble tester une fonction qui ramènerait l’idée directement dans Gemini sur Android : un menu « Characters » permettant de générer un avatar 3D basé sur votre visage, à partir d’une courte vidéo selfie.

Une « Persona », sans Vision Pro. Un « portrait », sans casque.

Selon Android Authority, la fonctionnalité apparaît dans la version bêta 17.4.66 de l’app Google : un nouvel item « Characters » ouvrirait un flux « enregistrer votre portrait », invitant l’utilisateur à capturer un selfie vidéo pour fabriquer un modèle 3D, puis à gérer/supprimer les avatars créés.

Le point intéressant, c’est la filiation implicite : Android Authority rapproche clairement ce test de la Persona d’Apple sur Vision Pro et des avatars Likeness côté Android XR.

Pourquoi un avatar 3D peut être utile… même sans casque

La question « à quoi bon ? » est légitime, et Google n’a pas encore donné d’explication officielle. Mais si l’on regarde les usages qui ont motivé Persona/Likeness, trois scénarios sautent aux yeux :

Remplacer la caméra en visio sans « disparaître » : C’est l’usage le plus évident. Vous êtes en appel, vous ne voulez pas allumer la caméra, mais vous voulez rester « présent » visuellement. Un avatar 3D devient un compromis entre caméra OFF et caméra ON. C’est exactement le genre de promesse associée aux avatars réalistes sur XR (visio plus humaine, moins fatigante).

Un « double » portable pour les apps sociales, le streaming, ou la création : Un avatar généré une fois pourrait servir d’identité visuelle cohérente : réactions, mini-clips, stickers animés, présentations. Si Google relie Characters à son écosystème (Messages, Meet, YouTube, etc.), on tient un outil qui dépasse le gadget.

La porte d’entrée vers Android XR (sans acheter un casque) : Le rapprochement avec Android XR Avatars n’est pas innocent. Google peut chercher à habituer le grand public à l’idée « avatar réaliste + IA », et à préparer une continuité entre smartphone et XR.

Là où ça peut coincer : réalisme, « uncanny valley »… et confiance

Même avec une bonne IA, un smartphone n’a pas l’arsenal capteurs d’un casque conçu pour scanner finement le visage. Apple explique d’ailleurs que Persona s’appuie sur un flux de capture guidé et sur le matériel du Vision Pro.

Sur Android, sans profondeur dédiée, le résultat pourrait être plus variable : certains avatars convaincants, d’autres plus « jeu vidéo ».

Et, il y a le sujet qui compte vraiment : vos données. Un selfie vidéo utilisé pour générer un avatar 3D, c’est une donnée biométrique de facto (ou à minima ultra-sensible). Tant qu’on ne sait pas :

où le modèle est généré (on-device vs cloud),

combien de temps les captures sont conservées,

comment on peut exporter/supprimer proprement,

…la bonne posture, c’est la prudence, surtout si la fonction arrive en bêta.

Ce qu’il faut surveiller dans les prochaines semaines

L’arrivée (ou non) dans les notes de version officielles de Gemini/Google app : pour l’instant, ce n’est qu’un aperçu bêta. Les apps compatibles au lancement (Meet ? Duo/Meet legacy ? autre ?), le niveau de contrôle utilisateur (suppression, désactivation, stockage local) et la qualité d’animation (lèvres, regard, expressions) — là où Persona/Likeness placent la barre.