Galaxy S26 Ultra : quatre coloris se précisent avant l’Unpacked

À mesure que le Galaxy Unpacked approche, les fuites cessent d’être des rumeurs abstraites pour devenir… des finitions. Après une apparition éclair sur le site d’un revendeur russe (listing rapidement supprimé), le Galaxy S26 Ultra se dessine désormais dans quatre coloris principaux : un duo classique noir/blanc, et deux options plus « signature » destinées à porter la communication.

Selon plusieurs médias, les rendus proviendraient d’une mise en ligne prématurée chez Cifrus.ru, repérée puis retirée, mais suffisamment capturée pour alimenter la vague actuelle.

Ce qui renforce le crédit de l’info, c’est le recoupement : la même liste circule désormais chez plusieurs sources tech.

Galaxy S26 Ultra : Les 4 coloris « grand public » attendus

Les fuites convergent sur les variantes suivantes :

Black/Shadow Black : le pilier le plus « pro », volontairement sobre.

White/White Shadow : une finition claire et minimaliste, dans la continuité des Ultra récents.

Sky Blue (parfois nommé « Galactic Blue » selon les sources) : un bleu plus doux, moins saturé, pensé pour séduire sans être flashy.

Cobalt Violet : la teinte « héros », celle qui fait la photo et donne une identité immédiate à la génération.

Petit détail cohérent avec les leaks d’accessoires : les images du S Pen indiquent une logique de stylet noir ou blanc, avec une pointe assortie à la couleur du téléphone (au moins sur certaines configurations).

Et les couleurs « bonus » : possibles, mais plutôt en exclus

En parallèle de ces quatre teintes, plusieurs sources évoquent des coloris supplémentaires — notamment Silver Shadow et Pink Gold — qui pourraient arriver plus tard ou rester cantonnés à des circuits spécifiques (Samsung.com, éditions limitées, certains marchés).

À ce stade, c’est le type de rumeur qui sent le compromis commercial : de quoi nourrir le buzz sans fragmenter trop tôt les stocks de revendeurs.

Samsung sécurise le Ultra… et met l’innovation ailleurs

Ce qu’on lit en filigrane, c’est une stratégie assez classique chez Samsung : palette maîtrisée, peu de risques, et une « couleur étendard » (ici le Cobalt Violet) pour incarner la génération sur les visuels marketing.

Le plus intéressant, c’est que la différenciation pourrait venir moins de la peinture que de l’écran : plusieurs fuites — et même des éléments de communication publique autour d’une « privacy display layer » — suggèrent un mode de confidentialité intégré (type filtre d’angle de vision, mais activable et potentiellement sélectif). Autrement dit : Samsung semble préparer un Galaxy S26 Ultra dont le « wow » est dans l’usage (privacy, affichage, finition des bordures), pas dans une explosion de couleurs.

Si ces rendus disent vrai, le Galaxy S26 Ultra jouera une partition très Samsung : noir/blanc pour la base, bleu pour le quotidien, violet pour l’envie. Une gamme resserrée, lisible, et suffisamment photogénique… pendant que les vraies nouveautés se négocient ailleurs — à commencer par l’écran.