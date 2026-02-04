OPPO Find X10 Pro : L’écran BT.2020 et la puce 2 nm qui vont révolutionner 2026

OPPO n’a pas encore dévoilé ses Find X9s et Find X9 Ultra — attendus en Chine autour de mars — que la machine à rumeurs commence déjà à baliser la génération suivante.

Dernier bruit de couloir : le Find X10 Pro serait en test avec un écran plat LTPO haut de gamme de 6,78 pouces, et surtout une prise en charge annoncée du gamut BT.2020. Sur le papier, c’est un détail de « fiche technique ». Dans les usages — photo, vidéo, étalonnage mobile — c’est potentiellement un vrai changement de statut.

Selon Digital Chat Station, le Find X10 Pro serait testé avec : 6,78 pouces, LTPO (taux de rafraîchissement adaptatif), définition 1,5K, bordures très fines et uniformes, et compatibilité large BT.2020.

Le même post évoque aussi les écrans des modèles X9 à venir : Find X9 Ultra en 6,82 pouces à 2K LTPO OLED, et Find X9s plus compact en 6,32 pouces à 1,5K LTPS (Tianma).

OPPO Find X10 Pro : Pourquoi BT.2020, c’est plus qu’un argument marketing

Aujourd’hui, beaucoup de smartphones haut de gamme communiquent sur DCI-P3 (déjà très large). Le BT.2020 va plus loin : il vise une palette encore plus étendue, surtout pertinente quand on parle HDR, vidéo « cinéma », et cohérence entre capture, prévisualisation et export.

OPPO a déjà un historique « vidéo sérieuse » sur ses flagships, et le Find X9 Pro — 6,78 pouces LTPO AMOLED, 120 Hz — est justement présenté comme un appareil très fort en image et en endurance. La fuite souligne un point intéressant : même si la fiche officielle du Find X9 Pro ne met pas forcément « BT.2020 écran » en avant, l’écosystème (capture/traitement) a déjà flirté avec cet espace colorimétrique.

Traduction : si OPPO pousse réellement le BT.2020 côté affichage sur le Find X10 Pro, il ne « rajoute » pas une fonctionnalité — il aligne enfin toute la chaîne de valeur visuelle.

Dimensity 9600 en 2 nm, une promesse encore très « papier »

La rumeur évoque une sortie du Find X10 Pro plus tard dans l’année (souvent, ce type de série se place à l’automne), avec l’idée qu’il pourrait compter parmi les premiers modèles équipés d’un Dimensity 9600 gravé en 2 nm. À ce stade, il faut garder la tête froide : MediaTek n’a pas officialisé ce SoC, et les timelines restent spéculatives — mais plusieurs sources parlent bien d’une bascule vers le 2 nm pour les flagships à venir.

Ce leak raconte surtout une intention : OPPO veut continuer à faire de la série Find X un outil de création autant qu’un objet de désir. Dans un marché où tout le monde promet « la meilleure caméra », le nerf de la différence se déplace vers ce qu’on voit au moment de shooter, au moment d’éditer, et au moment de partager.

Si le Find X10 Pro coche réellement LTPO plat + bordures uniformes + BT.2020, OPPO ne cherche pas seulement le « wow » en vitrine : il vise un écran qui sert de référence, presque de moniteur de poche. Et dans l’ère des vidéos courtes, du HDR partout, et des workflows mobiles, c’est une trajectoire plus stratégique qu’elle n’en a l’air.