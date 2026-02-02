Galaxy S26 Ultra : Le coloris « Cobalt Violet » et le S Pen confirmés par une fuite « officielle »

Dans la course aux flagships, il y a les rendus CAD… et puis il y a l’étape d’après : l’image pensée pour séduire. Une fuite présentée comme un visuel promotionnel du Galaxy S26 Ultra vient justement de surgir, offrant un aperçu plus crédible — presque « final » — du design et de la direction esthétique de Samsung pour sa future série Galaxy S26 et notamment son modèle haut de gamme.
Le visuel a été partagé par le leaker Evan Blass, réputé pour ses fuites « propres » (souvent issues de chaînes marketing). Plusieurs médias spécialisés relaient l’image et décrivent un Galaxy S26 Ultra mis en scène dans un nouveau coloris Cobalt Violet, avec le S Pen clairement visible — signal simple : le Ultra reste l’Ultra, et l’ADN « productivité » ne bouge pas.
Le Cobalt Violet n’est pas qu’un « nouveau violet » : il s’inscrit dans une approche plus haut de gamme, plus sobre, moins pop que certaines teintes « TikTok-friendly ». Le message est clair : Samsung veut du premium qui rassure, pas seulement du flashy.
Surtout, cette fuite recoupe un autre point récurrent : le retour (ou la confirmation) d’un îlot photo plus marqué à l’arrière, souvent évoqué sur cette génération, avec un ensemble plus « structuré » — un choix qui peut autant répondre à des contraintes techniques (optique, stabilisation, épaisseur) qu’à une volonté de différencier visuellement le Ultra.
Galaxy S26 Ultra : Pensé pour la productivité
Ce type d’image « marketing » pèse plus lourd qu’un rendu 3D, parce qu’il révèle la hiérarchie des priorités :
- Le S Pen en pleine lumière : Samsung continue d’assumer une proposition unique face à Apple et Google : un smartphone qui se vend aussi comme outil de création, d’annotation, de prise de notes — bref, un « couteau suisse » assumé.
- Le coloris héros : le Cobalt Violet ressemble à une teinte « signature » pensée pour la vitrine, le visuel presse, l’affiche. Une façon de créer un repère mémorable, là où beaucoup de flagships finissent par se ressembler.
- Le timing : à l’approche d’un lancement attendu fin février, ces fuites « propres » s’accélèrent traditionnellement. Et les rumeurs autour d’une présentation autour du 25 février 2026 reviennent avec insistance.
En filigrane, cette image raconte aussi une stratégie : conserver les piliers (S Pen, bloc photo imposant, grand écran), tout en polissant l’objet (angles plus doux, look plus homogène) pour élargir le public — pas seulement les fans historiques de la lignée Note.