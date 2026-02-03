Accueil » Raspberry Pi augmente encore ses prix : +10 à +60 dollars selon la RAM sur Pi 4, Pi 5 et Compute Modules

Raspberry Pi augmente encore ses prix : +10 à +60 dollars selon la RAM sur Pi 4, Pi 5 et Compute Modules

Deux mois après une première hausse, Raspberry Pi remet le couvert. La raison est aussi prosaïque que brutale : la mémoire coûte beaucoup plus cher, et l’entreprise préfère ajuster ses tarifs plutôt que rogner la disponibilité ou la marge au point de casser sa feuille de route.

Dans une annonce publiée hier, le CEO Eben Upton explique que « le coût de certaines pièces a plus que doublé au cours du dernier trimestre », rendant nécessaire une nouvelle hausse sur les produits qui embarquent 2 Go de RAM ou plus.

Les produits concernés :

Raspberry Pi 4 et Raspberry Pi 5 (à partir de 2 Go)

Compute Module 4 et Compute Module 5 (à partir de 2 Go)

Cette annonce intervient après une première série d’ajustements début décembre 2025, déjà motivée par la flambée du prix de la RAM.

Raspberry Pi : Les nouveaux paliers : +10 $ à +60 $ selon la mémoire

Raspberry Pi ne publie pas ici une liste « produit par produit », mais un barème par densité mémoire, appliqué aux modèles concernés :

Mémoire Hausse annoncée 2 Go +10 dollars 4 Go +15 dollars 8 Go +30 dollars 16 Go +60 dollars

Conséquence très concrète : le Raspberry Pi 5 de 16 Go grimpe par exemple à 205 dollars dans les grilles de prix relayées par la presse spécialisée. Aujourd’hui, difficile de voir l’impact sur le prix en France, quoiqu’il en soit un Raspberry Pi 5 de 16 Go est vendu au prix de… 216 euros !

Ce qui ne bouge pas : les modèles « 1 Go » et les anciennes gammes épargnés

Bonne nouvelle (relative) : tout n’augmente pas.

Ne sont pas affectés :

le Raspberry Pi 5 1 Go lancé début décembre,

le Raspberry Pi 4 1 Go,

le Raspberry Pi 400,

les Raspberry Pi 3, Pi Zero et d’autres anciens produits.

La justification est révélatrice : pour ces anciennes cartes, Raspberry Pi indique disposer de plusieurs années d’inventaire de la mémoire LPDDR2 qu’elles utilisent, ce qui amortit la hausse actuelle.

L’IA pèse sur le silicium… et les makers paient la note

Depuis fin 2025, l’entreprise relie explicitement la pression sur la RAM à un marché « tiré » par l’IA (infrastructures, data centers, etc.), ce qui raréfie certaines références mémoire et pousse les coûts vers le haut.

Cette fois, le message est plus inquiet : « 2026 s’annonce encore difficile » côté prix mémoire — même si Raspberry Pi insiste sur le caractère temporaire de la situation et dit vouloir revenir en arrière dès que la tension retombe.

Pour le public Raspberry Pi, l’impact est double :

Les modèles 8 Go et 16 Go, justement prisés pour du mini-serveur, du dev local ou des usages IA « edge », deviennent moins spontanément recommandables.

Le positionnement « ordinateur à bas coût » se fragilise, d’où l’intérêt stratégique du modèle Pi 5 1 Go à 45 dollars lancé en décembre, comme soupape d’accessibilité.

En clair : Raspberry Pi protège l’entrée de gamme, mais accepte que le haut de la pile (8–16 Go) devienne une catégorie plus premium — presque malgré lui.