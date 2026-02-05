Accueil » NotebookLM sur Android et iOS : Google lance les « Video Overviews » et renforce les infographies

Sur smartphone, lire un PDF dense ou des notes de cours interminables n’a rien d’une partie de plaisir. Google tente donc une réponse très « 2026 » : transformer vos documents en vidéos explicatives générées par IA.

La fonctionnalité Video Overviews arrive sur l’app NotebookLM, avec en prime des outils de personnalisation plus fins pour les infographies — et bientôt, des options avancées pour des présentations type slide deck.

Une fonctionnalité pensée pour le mobile : la vidéo comme antidote au « mur de texte »

Google avait déjà présenté Video Overviews et un Studio repensé côté Web, avec l’idée de « distiller » un contenu complexe en formats plus digestes. La nouveauté, début 2026, c’est le passage à l’échelle sur mobile : Android et iOS récupèrent la fonction directement dans l’app.

Concrètement, l’ambition est simple : au lieu de vous résumer un dossier en texte (ou en audio façon « podcast IA »), NotebookLM peut produire une vidéo narrée avec des éléments visuels — slides, surlignages, schémas — pour faire passer l’essentiel plus vite, sans friction.

Ce qui change dans l’app NotebookLM

Video Overviews : génération et relecture dans l’onglet Studio

Dans l’app, tout se joue dans l’onglet Studio : vous pouvez générer une Video Overview à partir de vos sources, mais aussi relire des vidéos déjà générées. Google ajoute également des contrôles de vitesse de lecture (pratique pour réviser, ou au contraire ralentir sur un passage technique).

Infographies : plus de contrôle, moins de « résumé par défaut »

Autre évolution clé : les infographies deviennent éditables via une icône crayon. Vous pouvez ajuster le format (portrait/paysage/carré), choisir les sources utilisées, définir une langue de sortie, et ajouter un prompt pour guider le rendu.

Slide decks : l’étape suivante (pas encore totalement déployée)

Enfin, les fuites/rapports évoquent l’arrivée d’options de présentations plus structurées, avec des modes « détaillé » vs « présentateur », longueur variable, langues, prompts — mais le déploiement semble progressif.

Ce que Google cherche vraiment à gagner

Derrière la fonctionnalité « sympa », il y a une manœuvre stratégique : NotebookLM veut devenir le format de consommation par défaut de vos contenus personnels, à la manière dont un lecteur RSS, un surligneur PDF et un assistant IA fusionneraient.

Trois implications :

La bataille se déplace du modèle vers l’interface. Les IA savent résumer. La différence, désormais, se joue dans la capacité à produire le bon format, au bon moment — et sur mobile, la vidéo est souvent le format le plus tolérable. Le « document-grounded » devient un argument de confiance. NotebookLM insiste sur le fait qu’il travaille à partir de vos sources. Ce positionnement est précieux à l’heure où les assistants généralistes peuvent être brillants… et approximatifs. Google vise le réflexe « j’importe → je comprends ». Si Video Overviews tient ses promesses, NotebookLM peut devenir un passage obligé pour étudiants, consultants, analystes — tous ceux qui vivent dans des PDF, des notes, des briefs, des specs.

Lee résumés vidéo peuvent être très efficaces pour saisir la structure d’un document et mémoriser les points saillants. Mais comme tout système génératif, l’enjeu reste la fidélité : il faut garder l’habitude de vérifier les passages critiques dans les sources, surtout pour des décisions pro.