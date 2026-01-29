Accueil » Galaxy S26 : hausse des prix en vue, mais le Galaxy S26 Ultra pourrait baisser en 256/512 Go

Samsung s’apprêterait à jouer un numéro d’équilibriste sur le Galaxy S26 : augmenter la facture sur l’entrée de gamme, tout en allégeant le ticket d’accès au modèle Ultra — du moins sur certaines capacités.

En toile de fond, un sujet qui dépasse Samsung : la hausse des coûts de mémoire (RAM + stockage), qui rend les anciennes promotions « double stockage gratuit » beaucoup plus difficiles à tenir.

Galaxy S26 : la fin du 128 Go et des upgrades « cadeau »

Selon des informations attribuées à Roland Quandt (via WinFuture) et reprises par plusieurs sites, Samsung supprimerait le 128 Go sur la série Galaxy S26 : 256 Go deviendraient le point de départ sur l’ensemble de la gamme.

Dans le même mouvement, Samsung pourrait aussi réduire/arrêter l’un de ses leviers commerciaux les plus efficaces : la « mise à niveau gratuite du stockage » pendant les précommandes, étant donné le contexte de flambée des coûts des puces mémoires.

Le chiffre qui fait mal, c’est celui du Galaxy S26 « standard » : en Suède, le Galaxy S26 de 256 Go serait listé à 11 990 SEK, contre 10 990 SEK pour le Galaxy S25 de 256 Go. Le Galaxy S26 de 512 Go passerait à 13 990 SEK. Pour le Galaxy S26+, le 256 Go resterait à 14 490 SEK, mais le 512 Go bondirait à 16 990 SEK.

Et puis, il y a le cas fascinant du modèle Ultra : le Galaxy S26 Ultra 256 Go serait à 16 990 SEK (en baisse), le 512 Go à 18 990 SEK (baisse légère), tandis que le 1 To resterait à 22 490 SEK.

À garder en tête : ces montants sont des prix Suède (SEK) issus de données revendeurs. Les écarts France/zone euro peuvent varier (TVA, taux de change, stratégie locale).

Samsung « déplace » la hausse plutôt que de l’assumer frontalement

Ce schéma raconte une stratégie très lisible :

Hausse sur les modèles Galaxy S26/S26+ : Samsung protège ses marges là où le volume est important, et où l’augmentation peut être « diluée » par les offres opérateurs et la reprise.

Galaxy S26 Ultra plus agressif (en 256/512) : le modèle vitrine doit rester « désirable » face aux rivaux premium, quitte à absorber une partie des coûts.

Le modèle à 1 To reste inchangé : c’est la version « halo », moins sensible au prix, qui peut compenser via la montée en gamme.

Et si Samsung coupe le « mise à niveau gratuite du stockage », l’effet psychologique est énorme : vous payez le prix public, et l’upgrade redevient un vrai surcoût — exactement ce que reflètent les hausses sur les versions 512 Go.

Galaxy Unpacked attendu le 25 février, ventes autour du 11 mars

Côté timing, plusieurs fuites convergent vers un Galaxy Unpacked le 25 février 2026, avec une disponibilité autour du 11 mars (fenêtres de précommande selon pays).