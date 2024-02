Comment optimiser Apple Santé sur l’iPhone ?

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de l’application Apple Santé de votre iPhone ? iOS 17 apportant une série de nouvelles fonctionnalités, le moment n’a jamais été aussi propice pour explorer cet outil complet de gestion de la santé. Voyons comment vous pouvez personnaliser et utiliser l’app Santé au maximum de son potentiel.

La vidéo ci-dessous, réalisée par Nikias Molina, présente une série de conseils pour optimiser Apple Santé.

Tout d’abord, la personnalisation du tableau de bord change la donne. L’application Santé vous permet de personnaliser votre page de résumé. Vous pouvez choisir d’afficher les principales mesures de santé qui vous intéressent, qu’il s’agisse de votre activité quotidienne, de vos mensurations, du suivi de votre cycle, de votre fréquence cardiaque, etc. Cette personnalisation vous permet d’obtenir les informations dont vous avez besoin en un coup d’œil, ce qui facilite le suivi de vos objectifs de santé.

Deuxièmement, l’intégration de l’application avec les accessoires de santé est transparente. Elle se synchronise sans effort avec divers gadgets liés à la santé, tels que les balances connectées et, notamment, l’Apple Watch. Cette intégration met automatiquement à jour vos données de santé, y compris les mesures critiques comme le poids et le taux d’oxygène dans le sang, sans aucune intervention manuelle de votre part.

Le partage des données de santé est une fonctionnalité essentielle de l’application Santé. Cette fonction permet aux utilisateurs de partager leurs données de santé avec des membres de leur famille ou des médecins. Elle est particulièrement utile pour garder un œil sur la santé des parents âgés, en veillant à ce que des informations cruciales soient accessibles en cas de besoin.

Un export des données

De plus, l’application offre une option d’exportation des données de santé. Cette option est très utile lorsqu’il s’agit d’envoyer des rapports de santé complets à des médecins ou à des membres de la famille, afin de discuter des soins de santé en toute connaissance de cause.

Le présentateur de la vidéo partage également la configuration de son tableau de bord personnel. Il comprend un large éventail de mesures telles que les niveaux d’activité, l’oxygène dans le sang, la consommation de caféine, les lectures ECG, la fréquence de lavage des mains, le suivi de la fréquence cardiaque, les minutes d’attention, les notifications de bruit, la fréquence respiratoire et le suivi du sommeil. Cet aperçu d’une configuration personnalisée offre un exemple pratique de la diversité et de l’exhaustivité des capacités de suivi de l’application.

En outre, l’application propose des points forts et des articles sur la santé, en adaptant les conseils de santé et les articles informatifs en fonction de vos données personnelles. Cette fonction offre une approche plus personnalisée de la gestion de la santé.

Pour les personnes qui prennent des médicaments, la fonction de rappel de médicaments de l’application est une aubaine. Vous pouvez programmer des rappels pour vos médicaments, y compris des détails spécifiques tels que l’heure et le dosage, ce qui vous permet de ne jamais oublier une dose.

La dernière mise à jour inclut des fonctions de bien-être mental et de suivi des humeurs. Vous pouvez ainsi enregistrer vos émotions et vos humeurs, ce qui vous permet d’avoir un aperçu de votre santé mentale, un aspect crucial souvent négligé dans les applications de suivi de la santé.

Pour les femmes, la fonction de suivi du cycle est particulièrement complète. Elle permet un suivi détaillé des cycles menstruels, y compris le suivi des symptômes et des règles, offrant ainsi une vision holistique de la santé menstruelle.

Enfin, dans certaines régions comme les États-Unis, l’application Santé peut se targuer d’intégrer les dossiers médicaux. Cette fonction permet de se connecter aux hôpitaux pour inclure directement les résultats de laboratoire et autres dossiers médicaux dans l’application, offrant ainsi une vue centralisée et actualisée de vos antécédents médicaux.

Un compagnon pour améliorer la santé

N’oubliez pas que l’application Santé de votre iPhone est plus qu’un simple outil ; c’est un compagnon de route vers une meilleure santé. En personnalisant et en utilisant ses nombreuses fonctionnalités, vous prenez des mesures proactives pour gérer efficacement votre santé personnelle.

Vous serez heureux d’apprendre que ces fonctions ne sont que la partie émergée de l’iceberg. L’application Santé évolue en permanence, ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour vous aider dans votre parcours de santé. Si vous vous demandez comment rester informé de ces évolutions, pensez à vous abonner à des chaînes qui proposent régulièrement des conseils et des astuces liés aux produits Apple.

En adoptant ces fonctionnalités, vous ne vous contentez pas de suivre votre santé, vous en prenez le contrôle. Explorez, personnalisez et utilisez l’application Santé pour en faire votre allié santé personnel.