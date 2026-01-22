Accueil » Galaxy S26 Ultra : 6 nouvelles teintes pour compenser un design familier ?

Galaxy S26 Ultra : 6 nouvelles teintes pour compenser un design familier ?

Après les premières fuites « matérielles » via des tiroirs SIM aperçus en circulation, un nouveau bruit de couloir — nettement plus précis — vient renforcer l’idée que Samsung prépare une palette plus large que d’habitude pour son prochain Ultra.

Selon Evan Blass, le Galaxy S26 Ultra serait décliné en six coloris, dont deux pourraient bien finir en exclusivités Web. D’après Evan Blass, le Galaxy S26 Ultra serait proposé en : Black, White, Silver Shadow, Sky Blue, Cobalt Violet et Pink Gold.

Ce qui est intéressant, ce n’est pas seulement le nombre. C’est la cohérence : Samsung semble construire une palette « double niveau » — des neutres premium pour le retail, et des teintes plus signature pour l’effet vitrine.

La précédente fuite via les tiroirs SIM (partagée par Ice Universe) pointait vers quatre coloris : noir, blanc, bleu, violet. Or, ce qu’ajoute Blass s’emboîte parfaitement : Black/White restent. Le bleu devient Sky Blue (nom marketing probable) et le violet devient Cobalt Violet.

Ce qui « dépasse » ce socle de 4 couleurs, ce sont Silver Shadow et Pink Gold — exactement le type de teintes que Samsung aime réserver à son site.

Exclusivités en ligne pour le Galaxy S26 Ultra : pourquoi c’est plausible

Samsung a une habitude bien rodée : annoncer une palette de base chez les revendeurs, et garder quelques coloris « bonus » pour Samsung.com (souvent les plus différenciants). Des articles rappellent que le Galaxy S25 Ultra proposait déjà plusieurs teintes, dont certaines en ligne uniquement.

Dans ce contexte, Pink Gold ressemble à un candidat évident à l’exclusivité web (Samsung a déjà exploité cette famille de couleurs ces dernières années), et Silver Shadow colle aussi au profil « finition premium/stock maîtrisé ».

Une palette plus large… pour compenser une génération très « polish »

Le choix d’étendre les couleurs peut aussi raconter une stratégie produit : quand une génération apporte surtout des ajustements (design, photo, autonomie, IA), la couleur devient un outil marketing très efficace pour créer du désir — et pousser un sentiment de « nouveau » en vitrine.

C’est d’autant plus vrai que les rumeurs autour du S26 Ultra parlent surtout d’améliorations ciblées (par exemple des ouvertures plus larges sur certaines optiques pour gagner en basse lumière), plutôt que d’une refonte radicale.

Evan Blass a également évoqué une date de présentation de la gamme Galaxy S26 au 25 février 2026 (information à considérer comme indicative tant que Samsung n’a pas confirmé).