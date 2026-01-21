Panne Microsoft 365 : Teams, Outlook et Xbox Live hors service, ce que l’on sait

Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser Microsoft Teams, Outlook ou d’autres applications de l’écosystème Microsoft, vous n’êtes pas un cas isolé. Une panne est actuellement en cours et affecte plusieurs services Microsoft 365, tandis qu’un correctif est en cours de déploiement.

Microsoft a confirmé « un problème potentiel impactant les services Microsoft 365, notamment Teams et Outlook », entraînant des perturbations pour de nombreux utilisateurs. De son côté, le site Downdetector fait état d’un pic de signalements concernant Microsoft Teams, Microsoft 365, le Microsoft Store ainsi que Xbox Live.

Au-delà de Teams et Outlook, la panne touche également les versions cloud de Word, PowerPoint, Excel et d’autres logiciels de la suite Office. En revanche, l’ouverture et l’édition de documents locaux via les applications natives semblent toujours fonctionner normalement — par exemple, Word sur macOS continue de s’exécuter sans problème. Des utilisateurs signalent également des dysfonctionnements avec Clipchamp, l’éditeur vidéo préinstallé sur de nombreux PC Windows, qui serait incapable d’ouvrir des projets.

Sur sa page officielle de suivi des incidents, Microsoft précise : « Nos premières investigations indiquent que l’impact pourrait être lié à un problème réseau provenant d’un tiers. Nous analysons en continu l’état des services gérés par Microsoft afin de déterminer si des actions correctives sont nécessaires et garantir le bon fonctionnement de nos services ».

