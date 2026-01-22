Adobe Premiere Pro v26.0 : L’IA locale « Sélection et masquage d’objet » révolutionne le détourage

Adobe vient d’appuyer sur l’accélérateur sur deux de ses logiciels les plus stratégiques. Avec les nouvelles mises à jour de Premiere Pro (v26.0) et After Effects, l’éditeur installe une IA plus assistive que spectaculaire : celle qui enlève des frictions, fait gagner du temps, et laisse l’utilisateur décider.

Et surtout, une partie clé de ces nouveautés promet de tourner en local, là où beaucoup d’outils concurrents misent sur le cloud.

Une mise à jour qui vise le vrai nerf de la guerre : le temps d’édition

Dans les workflows vidéo, il y a deux douleurs universelles : découper proprement un sujet en mouvement (masques, corrections localisées) et répéter des micro-gestes jusqu’à l’usure. Adobe attaque précisément ce terrain avec un nouvel outil de masquage qui veut transformer la corvée en réflexe.

Le message est clair : moins « une démo whaou », plus « productivité réelle ». Une philosophie cohérente avec ce que l’on observe depuis un an chez Adobe : l’IA devient une couche d’assistance permanente, pas un bouton magique qui remplace l’œil du monteur.

Adobe Premiere Pro : Sélection et masquage d’objet, ou l’art de détourer sans perdre une demi-heure

La nouveauté phare s’appelle Sélection et masquage d’objet Le principe : vous survolez un sujet (personne, objet), vous cliquez, et Premiere Pro génère un masque exploitable — que vous pouvez ensuite affiner (ajouter/retirer des zones, ajuster le feather, redimensionner, etc.).

Adobe insiste sur un choix technique et politique : le masquage IA fonctionne localement, sans envoyer vos images vers un serveur. Pour les pros (pub, doc, fiction, corporate), c’est un argument massif : confidentialité, latence réduite, et une sensation de fluidité plus proche d’un « outil natif » que d’un service connecté.

Masques plus rapides, manipulations plus simples

En parallèle, Adobe retravaille les Masques de formes (Ellipse, Rectangle, Pen) avec une génération depuis la barre d’outils et des contrôles plus directs. L’éditeur met aussi en avant un gain de perf : suivi jusqu’à 20× plus rapides sur certaines opérations de tracking de masques.

Firefly Boards + Adobe Stock : le montage devient un hub

Deux intégrations racontent la stratégie Adobe :

Import direct depuis Firefly Boards (idéation, moodboards, storyboards) vers Premiere Pro.

Adobe Stock intégré dans Premiere Pro pour chercher/prévisualiser/licencier/importer des assets sans casser le rythme.

After Effects : SVG + « Maillages paramétriques », le motion design gagne en agilité

After Effects reçoit deux ajouts qui parlent directement aux motion designers :

Import SVG : Le support SVG simplifie le passage Illustrator → After Effects : moins de bidouilles, moins de conversions, plus de propreté pour l’animation de formes. Maillages paramétriques 3D : After Effects pousse plus loin sa 3D native avec des maillages paramétriques (cube, sphère, cône, cylindre, plan) que l’on crée et anime directement, sans devoir sortir vers un logiciel de modélisation pour des besoins « simples mais fréquents ». Adobe les présente comme l’équivalent 3D des couches de forme, avec des propriétés ajustables et animables.

Adobe joue une carte très « pro » face à l’IA spectacle

Ce que ces annonces disent (entre les lignes), c’est qu’Adobe cherche à verrouiller une promesse : l’IA doit accélérer sans déposséder. En clair, c’est une mise à jour qui vise un public très concret : studios, agences, créateurs avancés — tous ceux pour qui « gagner 10 minutes » se répète cent fois par semaine.