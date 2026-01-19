WhatsApp : Pourquoi vos GIF vont bientôt changer de moteur (Tenor tire sa révérence)

Sur WhatsApp, l’envoi d’un GIF est devenu un réflexe aussi naturel qu’un emoji. Mais derrière ce geste anodin se cache une dépendance technique : les fournisseurs de GIF. Et cette année, un basculement se prépare.

Dans une bêta iOS repérée par WABetaInfo, WhatsApp travaille à remplacer Tenor par Klipy comme fournisseur par défaut pour une partie des utilisateurs — une transition pensée pour éviter une panne annoncée : l’arrêt de l’API Tenor le 30 juin 2026.

Pourquoi WhatsApp doit bouger maintenant ?

Tenor (propriété de Google) a acté la fin de son service API pour les développeurs au 30 juin 2026, avec un arrêt des intégrations tierces à cette date. Pour une application comme WhatsApp, c’est un risque immédiat : le jour où Tenor devient indisponible, la recherche et le partage de GIF peuvent se retrouver partiellement cassés pour tous les comptes qui s’appuient dessus.

D’où l’anticipation : WhatsApp intègre Klipy en amont, pour que la transition se fasse sans coupure.

Ce qui change concrètement : Tenor out, Klipy in (dans la bêta iOS)

Le changement a été détecté dans WhatsApp beta pour iOS 26.2.10.70 (TestFlight). WABetaInfo indique que la fonctionnalité est en développement et sera déployée dans une version ultérieure.

Points clés à retenir :

WhatsApp ne « rajoute » pas un troisième fournisseur : il remplace Tenor par Klipy.

Les GIF partagés via ce nouveau pipeline devraient afficher un libellé Klipy, pour refléter la provenance.

La migration serait automatique, sans action de l’utilisateur, afin que le passage soit transparent.

Et GIPHY dans tout ça ? Une expérience variable selon les régions

Aujourd’hui, WhatsApp s’appuie sur GIPHY et Tenor pour la recherche de GIF, mais selon les régions et configurations, certains comptes n’ont accès qu’à un seul des deux. Dans ce scénario, Klipy vient surtout « boucher le trou » laissé par Tenor : les utilisateurs qui utilisaient Tenor seraient routés vers Klipy, tandis que les utilisateurs déjà servis par GIPHY ne verraient (a priori) aucun changement majeur.

À première vue, c’est une substitution technique imposée par un calendrier externe. Mais, Klipy n’est pas un clone neutre de Tenor : sa proposition est plus large (GIF, stickers, memes, clips) et son API est pensée pour l’intégration à grande échelle.

Deux implications méritent d’être surveillées :

Modération et qualité des résultats : Un fournisseur, c’est aussi une politique de contenus (tendance, requêtes sensibles, filtrage). Le ressenti utilisateur dépendra de la pertinence du moteur de recherche… et de la capacité à éviter le contenu toxique ou borderline dans un contexte de messagerie. (WhatsApp n’a pas encore détaillé ses garde-fous publics à ce stade.) Monétisation et traçage : Sur le dépôt GitHub de Klipy, l’entreprise mentionne des mécanismes de monétisation via l’insertion de publicités « entre » les contenus dans certains contextes d’intégration. Cela ne signifie pas que WhatsApp activera ce modèle — mais c’est un paramètre à garder en tête dès qu’un fournisseur tiers intervient dans une expérience « in-app ».

Un mouvement plus large : WhatsApp n’est pas seul

La fin programmée de Tenor agit comme un effet domino : d’autres plateformes testent déjà des alternatives. Des observateurs ont repéré que Discord expérimentait aussi des options de remplacement, dont Klipy, en prévision de l’échéance de juin.

L’enjeu dépasse donc WhatsApp : c’est tout un pan de l’« internet conversationnel » (messageries, communautés, apps sociales) qui doit sécuriser sa supply chain de GIF.

Dans ce dossier, le calendrier dicte la stratégie : 30 juin 2026 est une date couperet pour Tenor côté API. WhatsApp se prépare donc à basculer vers Klipy, sans friction utilisateur, en gardant l’expérience GIF intacte — au moins en apparence. Reste une question, plus subtile : quand on change l’infrastructure culturelle d’une messagerie (ses GIF, ses memes, ses réflexes), on ne remplace pas seulement une API… on retouche à la grammaire du quotidien.