MacBook Pro OLED : Samsung lance la production en avance pour un lancement fin 2026 !

Le MacBook Pro OLED n’est plus seulement une rumeur « à long terme » : selon plusieurs sources, Samsung Display aurait commencé la production (ou au moins la montée en cadence) des panneaux OLED de nouvelle génération destinés aux futurs MacBook Pro.

Si l’information se confirme, Apple serait en train de verrouiller l’un des derniers maillons critiques avant une refonte matérielle annoncée comme majeure — écran OLED, design plus fin et, potentiellement, tactile.

MacBook Pro OLED : Une ligne OLED 8.6G « IT » qui passe la seconde

Le bruit vient d’abord d’un leaker coréen sur Naver, qui affirme que Samsung Display a démarré la « production de masse » des panneaux OLED pour le prochain MacBook Pro, plus tôt que prévu. La prudence s’impose : la source a un historique inégal, mais le point clé — l’investissement de Samsung dans une ligne 8,6 génération à Asan dédiée aux écrans « IT » (laptops/tablettes) — est, lui, largement documenté et recoupé par d’autres observateurs de la filière OLED.

Dans le même tempo, OLED-Info indique que Samsung Display a déjà commencé à produire des échantillons sur cette ligne 8.6G, avec validation des capacités de production et envois à des clients potentiels.

Autrement dit : même si le « qui exactement » reste à confirmer, le « quoi » (la machine industrielle) est bien en mouvement.

Pourquoi cette génération d’OLED change la donne : rendement, coûts, et « tandem »

La logique industrielle est simple : une ligne 8.6G utilise de plus grandes plaques de verre que les lignes OLED smartphone, ce qui permet de découper plusieurs dalles de taille ordinateur portable dans un même substrat. L’enjeu n’est pas seulement la qualité d’image : c’est le rendement et donc le coût, condition sine qua non pour faire passer le MacBook Pro du mini-LED à l’OLED à grande échelle.

Côté technologie, les rumeurs les plus cohérentes parlent d’un OLED « tandem » (dual-stack) — deux couches émissives empilées — une approche déjà adoptée par l’iPad Pro OLED. Sur le papier, cela sert trois objectifs : plus de luminosité, meilleure efficacité, et durée de vie accrue.

OLED, design plus fin… et le tactile qui bouleverserait le Mac

L’écran n’arriverait pas seul. Bloomberg a déjà décrit une refonte attendue fin 2026 ou début 2027, avec écran tactile et un passage possible de l’encoche à un trou/pastille pour la caméra (poinçon/« Dynamic Island»).

C’est là que l’OLED devient un marqueur stratégique : Apple pourrait enfin aligner le MacBook Pro sur une philosophie d’interface plus « directe » — sans transformer macOS en iPadOS, mais en offrant un nouveau mode d’interaction pour les usages pro.

Apple prépare un MacBook Pro « post mini-LED », et Samsung veut être le passage obligé

Si Samsung Display livre effectivement les premières dalles, la manœuvre est double :

Pour Apple : sécuriser une technologie premium (OLED tandem + éventuel tactile) sans dépendre d’un marché OLED laptop encore jeune et volatil.

Pour Samsung : prendre l’avantage dans la course aux OLED IT 8.6G au moment où l’arrivée d’Apple pourrait faire « exploser » la catégorie — et imposer ses standards de production et de qualité.

La seule inconnue qui pèse vraiment sur ce scénario, c’est le calendrier exact : entre « échantillons », « production de masse » et « montée en puissance », l’industrie aime les mots flous. Mais le cap, lui, est de plus en plus net : la refonte OLED du MacBook Pro est en train de sortir des slides.