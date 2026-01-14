Accueil » Honor Magic 8 Pro Air : 6,1 mm d’épaisseur et une batterie géante, le choc de 2026



Les smartphones ultra-fins reviennent par vagues — et Honor compte bien surfer sur la tendance sans tomber dans le piège du « beau, mais fragile ». Un teaser tout juste diffusé autour du Magic 8 Pro Air confirme une promesse claire : un châssis très fin (6,1 mm), un poids plume (155 g), et un vrai parti pris photo avec un téléobjectif périscope.

Le tout, en parallèle d’un autre modèle vitrine, le Magic 8 RSR Porsche Design, que la marque utilise comme caisse de résonance premium.

Magic 8 Pro Air : Un « Air » qui ne veut pas ressembler à un compromis

Le teaser met l’accent sur deux chiffres qui parlent immédiatement : 6,1 mm et 155 g. Dans un marché où la finesse sert souvent de vernis marketing, Honor semble vouloir transformer l’argument en avantage réel : un téléphone qui se fait oublier en poche, sans abandonner les fondamentaux.

Et, c’est là que le Magic 8 Pro Air devient intéressant : les fuites ne le présentent pas comme un « mini flagship » amputé, mais comme un modèle qui mise sur l’équilibre — design, endurance, photo.

Téléobjectif périscope de 64 mégapixels : la finesse, sans renoncer au zoom

La nouveauté la plus tangible côté spécifications, c’est la confirmation d’un périscope de 64 mégapixels, annoncé avec un zoom optique de 3.2x. C’est exactement le type de module qui manque souvent aux téléphones « Air » : on gagne en finesse… mais on perd une focale utile. Honor fait le pari inverse.

Autre élément mentionné dans les informations qui circulent : un capteur principal de 1/1,3 pouce (donc assez grand pour la catégorie), ce qui suggère un positionnement photo plus sérieux qu’un simple exercice de style.

5 500 mAh dans un corps de 6,1 mm, la vraie provocation

Là où Honor cherche clairement à marquer des points, c’est sur la batterie : 5 500 mAh évoqués, avec 80 W de charge filaire. Sur un smartphone ultra-fin, c’est le genre de chiffre qui sert de contre-argument immédiat à la critique classique (« oui, mais ça ne tient pas la journée »).

Évidemment, il faudra attendre les tests pour savoir si la finesse impose des compromis thermiques ou une chute de capacité « utile » sous charge. Mais sur le papier, Honor veut prouver qu’un design « Air » peut aussi être un design endurant.

Dimensity 9500, RAM jusqu’à 16 Go et stockage jusqu’à 1 To

Côté performance, les fuites parlent d’un MediaTek Dimensity 9500, avec des configurations allant jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. L’idée est cohérente : un « Air » ne peut pas se permettre d’être lent ou tiède, surtout s’il vise le public qui filme, retouche, exporte et partage.

Honor préparerait quatre coloris : Fairy Purple, Light Orange, Feather White et Shadow Black. L’ensemble colle au narratif « léger/lifestyle », avec une gamme qui évite le tout gris industriel.

La guerre des ultra-fins se joue sur deux détails — le zoom et la batterie

Le marché a déjà compris que la finesse seule ne suffit plus : la plupart des utilisateurs mettent une coque, et l’effet « waouh » se dilue. La vraie bataille, c’est donc la photo utile (un vrai zoom, pas juste du recadrage), l’autonomie crédible (pas une journée « à condition de »), et la capacité à préserver de bonnes performances sans surchauffe.

Sur ces deux premiers points, le Magic 8 Pro Air semble attaquer frontalement le cœur du débat : un téléphone très fin qui garde un périscope et une grosse batterie. Si Honor tient ces promesses en conditions réelles, il pourrait devenir l’un des rares « Air » à ne pas donner l’impression d’un modèle sacrifié.