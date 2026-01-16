Google déploie le changement d’adresse Gmail : Voici comment vérifier si vous êtes éligible

Pendant plus de vingt ans, l’adresse Gmail était une identité gravée dans le marbre : si votre @gmail.com ne vous plaisait plus, la seule « solution » consistait à créer un nouveau compte et à vivre avec les compromis. Google est en train de faire sauter ce verrou — discrètement — via une mise à jour de sa documentation d’assistance : certains utilisateurs peuvent désormais changer leur adresse Gmail vers une autre adresse en @gmail.com, avec un déploiement progressif.

La nuance est importante : Google ne parle pas d’effacer votre ancienne identité, mais de passer à une nouvelle adresse principale tout en conservant l’ancienne comme adresse alternative (alias). Concrètement, vos données (mails, photos, messages, etc.) ne bougent pas, vous recevez les emails envoyés à l’ancienne et à la nouvelle adresse, et vous pouvez vous connecter aux services Google avec l’une ou l’autre.

C’est un choix produit révélateur : Google veut offrir le bénéfice (« changer d’adresse ») sans casser l’architecture de compte (et sans perdre l’historique qui fait la valeur d’un compte Google).

Où activer la fonction : l’option n’apparaît pas chez tout le monde

Google indique que l’activation se fait via la page de compte :

rendez-vous sur myaccount.google.com/google-account-email

puis Informations personnelles → Email → Email du compte Google

cherchez « Changer l’adresse e-mail du compte Google »

Si cette option n’apparaît pas, Google précise que le déploiement est progressif et que la fonctionnalité peut ne pas être disponible immédiatement pour votre compte.

Les restrictions à connaître : le prix à payer pour un changement « propre »

Google encadre fortement l’opération. La documentation explique notamment que vous pouvez revenir à l’ancienne adresse, mais après changement, vous ne pouvez pas créer une nouvelle adresse @gmail.com pendant 12 mois, et vous ne pouvez pas supprimer la nouvelle adresse.

Plusieurs médias rapportent aussi des limites supplémentaires selon les comptes (ex. fréquence/nombre maximal de changements), et Google recommande une sauvegarde par prudence, en particulier pour certains usages ChromeOS/applications.

Pourquoi Google fait ça maintenant : identité, réputation… et « hygiène » numérique

Derrière la demande utilisateur (« je veux me débarrasser de mon pseudo de lycée »), il y a un enjeu très actuel : la réputation numérique. Dans un monde où l’email sert de passeport pour les banques, l’administration, les abonnements, et la récupération de comptes, garder une adresse « honteuse » ou trop exposée devient un vrai problème.

Mais, le changement d’adresse a aussi un coût côté plateforme : risques de confusion, de phishing, de perte d’accès chez certains services tiers. Le modèle « alias + double réception » est précisément là pour éviter que l’utilisateur ne casse sa propre vie numérique du jour au lendemain.