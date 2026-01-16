fermer
Google

Google déploie le changement d’adresse Gmail : Voici comment vérifier si vous êtes éligible

Google par Yohann Poiron le Gmail Google
Google déploie le changement d'adresse Gmail : Voici comment vérifier si vous êtes éligible
Google déploie le changement d'adresse Gmail : Voici comment vérifier si vous êtes éligible

Pendant plus de vingt ans, l’adresse Gmail était une identité gravée dans le marbre : si votre @gmail.com ne vous plaisait plus, la seule « solution » consistait à créer un nouveau compte et à vivre avec les compromis. Google est en train de faire sauter ce verrou — discrètement — via une mise à jour de sa documentation d’assistance : certains utilisateurs peuvent désormais changer leur adresse Gmail vers une autre adresse en @gmail.com, avec un déploiement progressif.

La nuance est importante : Google ne parle pas d’effacer votre ancienne identité, mais de passer à une nouvelle adresse principale tout en conservant l’ancienne comme adresse alternative (alias). Concrètement, vos données (mails, photos, messages, etc.) ne bougent pas, vous recevez les emails envoyés à l’ancienne et à la nouvelle adresse, et vous pouvez vous connecter aux services Google avec l’une ou l’autre.

C’est un choix produit révélateur : Google veut offrir le bénéfice (« changer d’adresse ») sans casser l’architecture de compte (et sans perdre l’historique qui fait la valeur d’un compte Google).

Où activer la fonction : l’option n’apparaît pas chez tout le monde

Google indique que l’activation se fait via la page de compte :

Si cette option n’apparaît pas, Google précise que le déploiement est progressif et que la fonctionnalité peut ne pas être disponible immédiatement pour votre compte.

Les restrictions à connaître : le prix à payer pour un changement « propre »

Google encadre fortement l’opération. La documentation explique notamment que vous pouvez revenir à l’ancienne adresse, mais après changement, vous ne pouvez pas créer une nouvelle adresse @gmail.com pendant 12 mois, et vous ne pouvez pas supprimer la nouvelle adresse.

Plusieurs médias rapportent aussi des limites supplémentaires selon les comptes (ex. fréquence/nombre maximal de changements), et Google recommande une sauvegarde par prudence, en particulier pour certains usages ChromeOS/applications.

Pourquoi Google fait ça maintenant : identité, réputation… et « hygiène » numérique

Derrière la demande utilisateur (« je veux me débarrasser de mon pseudo de lycée »), il y a un enjeu très actuel : la réputation numérique. Dans un monde où l’email sert de passeport pour les banques, l’administration, les abonnements, et la récupération de comptes, garder une adresse « honteuse » ou trop exposée devient un vrai problème.

Mais, le changement d’adresse a aussi un coût côté plateforme : risques de confusion, de phishing, de perte d’accès chez certains services tiers. Le modèle « alias + double réception » est précisément là pour éviter que l’utilisateur ne casse sa propre vie numérique du jour au lendemain.

Tags : GmailGoogle
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer