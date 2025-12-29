Accueil » Gmail : Il est enfin possible de changer d’adresse e-mail sans perdre ses données !

Gmail : Il est enfin possible de changer d’adresse e-mail sans perdre ses données !

Gmail : Il est enfin possible de changer d’adresse e-mail sans perdre ses données !

C’est une petite révolution pour des millions d’utilisateurs. Google commence enfin à déployer une fonctionnalité très attendue : la possibilité de modifier son adresse principale @gmail.com sans créer un nouveau compte Google.

Une excellente nouvelle pour celles et ceux qui traînent depuis des années une adresse embarrassante, peu professionnelle, ou simplement obsolète.

Une limitation historique enfin levée

Jusqu’à présent, changer d’adresse Gmail signifiait repartir de zéro. Même si Google permettait déjà d’utiliser des alias ou des adresses secondaires (notamment avec des domaines personnalisés), le nom d’utilisateur principal Gmail était figé à vie.

Désormais, Google souhaite offrir plus de contrôle sur cette identité numérique centrale, qui sert à la fois pour Gmail, Drive, Photos, YouTube, Maps et l’ensemble de l’écosystème Google.

Un déploiement progressif, d’abord en Inde

La fonctionnalité est en cours de déploiement progressif et semble actuellement testée dans certaines régions, avec une première apparition repérée en Inde. Un indice révélateur : la documentation d’assistance initiale a été publiée en hindi avant d’être étendue à d’autres langues.

Si vous y avez accès, l’option apparaît dans : Compte Google → Informations personnelles → Adresse e-mail.

Important : La fonctionnalité ne concerne que les comptes se terminant par @gmail.com. La nouvelle adresse choisie doit également être en @gmail.com. Impossible donc de basculer vers Outlook, Proton ou un domaine personnalisé

Aucun risque pour vos données

C’est sans doute le point le plus rassurant : aucune donnée n’est perdue. Changer d’adresse Gmail ne supprime pas vos e-mails, ne touche pas à vos fichiers Drive, et conserve vos photos, messages, abonnements et historiques.

Toute votre vie numérique reste intacte.

L’ancienne adresse reste active (et c’est crucial)

Autre excellente décision de Google : l’ancienne adresse ne disparaît pas. Elle devient automatiquement une adresse secondaire/alias, ce qui signifie que les e-mails envoyés à l’ancienne adresse continuent d’arriver, vous pouvez vous connecter aux services Google avec l’ancienne ou la nouvelle adresse, et vous pouvez revenir à l’ancienne adresse si nécessaire.

Résultat : aucune urgence à mettre à jour tous vos comptes et services externes le jour même.

Des règles strictes pour éviter les abus

Google encadre fortement cette nouveauté :

3 changements maximum par compte

12 mois d’attente obligatoire entre deux créations de nouvelle adresse

l’ancienne adresse ne peut jamais être réattribuée à quelqu’un d’autre

Ces limites montrent que Google considère ce changement comme exceptionnel, pas comme un simple renommage cosmétique.

Attention particulière pour les utilisateurs de Chromebook

Google alerte spécifiquement les utilisateurs de Chromebook. Certaines données locales peuvent être perdues si elles ne sont pas sauvegardées, il est donc nécessaire de supprimer puis réajouter le compte Google avec la nouvelle adresse, sinon, le dossier utilisateur local risque d’être effacé.

Une sauvegarde préalable est donc indispensable.

Quelques frictions à prévoir

Comme lors d’une reconnexion sur un nouvel appareil, certains effets secondaires peuvent apparaître :

paramètres d’applications réinitialisés,

reconnexion nécessaire sur certains services « Se connecter avec Google »,

anciennes adresses visibles sur des contenus créés avant le changement (événements Agenda, documents partagés).

Rien de bloquant, mais mieux vaut s’y préparer.

Une fonctionnalité attendue… avec beaucoup de retard

Des services concurrents comme Outlook ou Proton proposent ce type de flexibilité depuis longtemps. Il est donc étonnant que Gmail — pourtant au cœur de l’identité numérique de milliards d’utilisateurs — ait attendu si longtemps.

Mais, mieux vaut tard que jamais. Pour beaucoup, cette option va enfin permettre de nettoyer une adresse héritée du passé sans tout recommencer.

Si vous attendiez cette fonctionnalité depuis des années, surveillez régulièrement les paramètres de votre compte : elle arrive, lentement, mais sûrement.