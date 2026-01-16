Accueil » Galaxy AI : Samsung confirme la gratuité des fonctions de base (mais prépare une offre payante)

Galaxy AI : Samsung confirme la gratuité des fonctions de base (mais prépare une offre payante)

Pendant un an, Samsung a laissé planer un flou soigneusement calibré : Galaxy AI était « complémentaire jusqu’à fin 2025 », avec la possibilité d’une facturation ensuite.

Une formulation assez pratique pour vendre l’IA comme argument majeur… sans promettre qu’elle resterait un acquis. Cette semaine, la marque change de ton : les « fonctionnalités de base » Galaxy AI fournies par Samsung sont désormais annoncées comme gratuites, sans date de fin — mais la porte s’ouvre explicitement à des fonctionnalités « améliorées » payantes, et à des services tiers soumis à d’autres conditions.

Sur ses pages d’assistance, Samsung affiche maintenant noir sur blanc :

« Les fonctionnalités de base de Galaxy AI fournies par Samsung sont gratuites. »

« Les fonctionnalités d’IA améliorées par Samsung et les fonctionnalités d’IA tierces peuvent être payantes. »

C’est un basculement net par rapport à l’ancienne mention, encore visible sur d’autres pages Samsung internationales ces derniers mois, qui disait en substance : « gratuit jusqu’à fin 2025, un achat peut être requis après. »

« Fonctions de base » : Samsung publie (enfin) une définition opérationnelle

La subtilité, c’est que Samsung ne se contente pas de promettre : il définit ce qu’il considère comme « basic ». Android Authority rapporte que Samsung rattache ces fonctions à la section « Advanced intelligence » de ses Conditions, et liste notamment : Call Assist, Writing Assist, Photo Assist, Interpreter, Note Assist, Transcript Assist, Browsing Assist, Drawing Assist, Health Assist, Now Brief, Audio Eraser, etc.

En clair, l’essentiel de ce que les utilisateurs identifient aujourd’hui comme « Galaxy AI » côté Samsung resterait gratuit — et c’est précisément ce qui rassure.

La phrase la plus importante n’est pas celle qui rassure, c’est celle qui segmente :

« Samsung enhanced AI features » : Samsung se garde le droit de lancer des capacités plus avancées, potentiellement plus coûteuses (compute cloud, nouveaux modèles, nouveaux workflows), avec un accès payant.

« Third party AI features » : tout ce qui dépend d’un partenaire peut changer de conditions au fil des contrats. Android Authority cite par exemple Circle to Search comme fonctionnalité alimentée par Google, donc hors du périmètre « basic fourni par Samsung ».

C’est une logique industrielle : à mesure que l’IA devient plus « agentique », plus proactive, plus gourmande, le coût n’est plus marginal. La marque prépare donc un futur où l’IA embarquée est un socle… et l’IA premium, une option.

Samsung transforme l’IA en « plateforme », pas juste en argument de keynote

Ce changement ressemble à une clarification, mais c’est surtout un repositionnement. Samsung sécurise la confiance : personne n’a envie d’acheter un téléphone à 1 300 € et de découvrir que son « gros » argument devient payant un an plus tard, et Samsung se donne une rampe de monétisation : en sanctuarisant le « basic », la marque rend socialement acceptable l’arrivée d’un niveau « enhanced » — à condition qu’il apporte une vraie valeur (et pas un verrou artificiel).

La question n’est donc plus « Samsung va-t-il faire payer Galaxy AI ? », mais plutôt : qu’est-ce que Samsung estimera suffisamment « nouveau » et « coûteux » pour justifier un abonnement ? Et à quel prix, face à Google et ses propres offres payantes.