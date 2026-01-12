Accueil » Bixby 2026 : Le retour choc de l’assistant Samsung pour écraser Google Gemini

Samsung n’a visiblement pas l’intention d’abandonner Bixby. Au contraire, de nouvelles fuites montrent que l’assistant maison s’apprête à subir une refonte majeure dopée à l’IA générative, avec des fonctionnalités qui rappelleront fortement celles de Google Gemini.

Des captures d’écran découvertes dans One UI 8.5 laissent entrevoir un Bixby bien plus ambitieux, pensé pour rivaliser frontalement avec les assistants IA modernes, comme Gemini.

Bixby s’inspire clairement des meilleures idées de Google

Jusqu’ici, Bixby était surtout connu pour son contrôle précis du système (paramètres, automatisations, fonctions matérielles), mais beaucoup moins pour ses capacités conversationnelles. Cela pourrait changer.

Selon les fuites, le nouveau Bixby serait capable de fournir des réponses longues, structurées et sourcées, à la manière des réponses générées par Gemini. Une capture montre par exemple une réponse détaillée sur le Galaxy Z Fold 7, avec un résumé clair et des liens en bas de page.

Mais ce sont surtout les nouvelles interfaces et interactions qui attirent l’attention.

Les nouvelles fonctionnalités clés de Bixby

Bixby Live

Un mode conversationnel continu, proche de Gemini Live, permettant de dialoguer naturellement avec l’assistant. Il inclurait aussi le partage d’écran, pour analyser ce que l’utilisateur voit en temps réel.

Entourer pour parler

Un geste qui copie clairement Entourer pour chercher de Google : l’utilisateur entoure un élément à l’écran pour poser une question… sauf qu’ici, la requête est traitée par Bixby et son IA.

AI Podcast

Une fonction permettant de générer du contenu audio à partir de requêtes ou de sujets définis, probablement pour des résumés ou des explications longues.

Entrées multimodales étendues

Bixby pourra analyser des images via l’appareil photo, des fichiers audio et le contenu affiché à l’écran.

Une intégration plus profonde avec des apps tierces

Autre évolution notable : Bixby ne se limiterait plus aux apps Samsung. Les fuites évoquent des intégrations avec des services comme Uber, The Weather Channel ou encore Perplexity, afin de fournir des informations en temps réel et des actions concrètes.

Cette stratégie suggère une volonté claire : garder l’utilisateur dans l’écosystème Samsung, sans passer systématiquement par les apps Google.

Pourquoi ce reboot est important pour les utilisateurs Galaxy

Pendant des années, Bixby a été perçu comme l’assistant que l’on déclenche par erreur ou la fonction liée au bouton latéral que l’on désactive

Avec cette refonte, Samsung tente de transformer Bixby en véritable assistant IA de premier plan, plutôt qu’en simple couche logicielle secondaire.

Le choix d’imiter des fonctions populaires comme Circle to Search est stratégique : les utilisateurs qui restent sur les réglages par défaut ne se sentiront plus « privés » des nouveautés IA d’Android.

Bixby peut-il vraiment rivaliser avec Gemini ?

La vraie carte de Samsung reste la même : le contrôle matériel profond. Là où Gemini est parfois maladroit pour gérer des réglages système complexes, Bixby excelle déjà dans ce domaine.

Si Samsung parvient à combiner la puissance conversationnelle de Bixby Live, l’intuitivité de Entourer pour parler et le contrôle natif du téléphone, alors Bixby pourrait enfin devenir utile au quotidien.

Calendrier attendu

Si les informations se confirment, ce nouveau Bixby devrait être lancé avec la série Galaxy S26, attendue fin février 2026.

Reste à voir si les utilisateurs adopteront réellement cette version revisitée… ou s’ils continueront à privilégier Google Gemini. Une chose est sûre : Samsung ne compte plus laisser Bixby faire de la figuration.