Lettre de Tim Cook : Pourquoi 2026 sera l'année du grand virage pour Apple

Apple a publié la traditionnelle lettre de son PDG aux actionnaires, et le message de Tim Cook est clair : 2025 a été une année exceptionnelle, et le groupe estime avoir posé des bases solides pour 2026.

Entre fortes ventes de produits, croissance continue des services et promesses renouvelées autour de l’IA, Apple affiche un optimisme assumé.

Des produits au cœur de la croissance en 2025

Tim Cook ouvre sa lettre en soulignant le succès commercial de l’iPhone 17, qui aurait dépassé les ventes de l’iPhone 16. Si les iPhone 17 Pro et Pro Max attirent l’attention grâce à leur redesign, Tim Cook insiste aussi sur la popularité du modèle standard, perçu comme offrant un excellent rapport qualité-prix.

Le PDG met également en avant, l’iPad Pro et les MacBook, toujours centraux pour la productivité, les AirPods Pro 3, et le Vision Pro, présenté comme une étape importante dans l’informatique spatiale.

Au-delà du matériel, Tim Cook rappelle que l’écosystème Apple vise avant tout à « améliorer la vie des utilisateurs », un leitmotiv qu’il répète depuis plusieurs années.

Les services, pilier stratégique d’Apple

Sans surprise, la lettre consacre une place importante aux services, qui continuent de générer une croissance régulière :

Apple TV+, dont plusieurs séries récentes ont rencontré un fort succès critique,

Apple Pay, Apple Music et l’App Store, toujours présentés comme des moteurs clés de l’écosystème.

Ce segment reste crucial pour Apple, car il permet de stabiliser les revenus indépendamment des cycles de renouvellement des appareils.

Apple Intelligence : un sujet sensible, mais stratégique

C’est sans doute la partie la plus délicate de la lettre. En 2025, Apple Intelligence a essuyé de nombreuses critiques, notamment face à la montée en puissance de solutions concurrentes. Tim Cook mentionne brièvement les fonctionnalités existantes, comme les outils d’écriture, et Visual Intelligence, tout en reconnaissant implicitement que l’offre actuelle est encore incomplète.

Cependant, il affirme que Apple est en train de repenser ses expériences IA « from the ground up », laissant entendre que des évolutions majeures sont à venir.

Officiellement, Cook donne l’image d’une IA développée en interne, même si des rapports récents évoquent une collaboration avec Google et son modèle Gemini en attendant une solution totalement maison.

Rendez-vous clé : l’Assemblée des actionnaires

Pour conclure, Tim Cook invite les actionnaires à l’Annual Meeting of Shareholders, prévu le 24 février. Cet événement pourrait être l’occasion de dévoiler davantage d’éléments sur la stratégie IA d’Apple, les priorités produits pour 2026, et la vision à long terme du groupe.

Apple avance prudemment, mais confiant

Malgré un certain retard perçu sur l’IA générative, Apple continue de très bien se porter. Une raison simple : la majorité des consommateurs ne considère pas encore l’IA comme un critère décisif sur smartphone.

La lettre de Tim Cook montre toutefois que Apple est consciente des attentes sur l’IA et entend frapper plus fort sur ce terrain. Le message est clair : l’IA n’est pas encore au niveau souhaité, mais Apple prépare quelque chose de plus ambitieux.

Reste à voir si 2026 sera enfin l’année où Apple Intelligence passera du statut de promesse à celui de véritable avantage compétitif. Et avec une roadmap 2026 très ambitieuse, nul doute qu’Apple va (encore) faire parler d’elle cette année !