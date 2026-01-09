Accueil » MSI Prestige 2026 : Intel Panther Lake et OLED de série pour la gamme Pro

MSI s’offre un moment de calme au milieu du vacarme gaming : au CES 2026, la marque rafraîchit en profondeur sa gamme Prestige, pensée pour les pros et les créatifs qui veulent un PC fin, beau, et enfin cohérent sur l’écran.

Au menu : châssis aminci, trackpad plus grand, OLED de série, options 2-en-1 « Flip » et surtout les nouveaux processeurs Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake).

MSI veut faire du « Premium Windows » sans s’excuser

Les deux têtes d’affiche s’appellent Prestige 14 AI+ et Prestige 16 AI+, chacune déclinée en version classique (clapet) et en convertible Prestige Flip. Le signal le plus fort, c’est l’écran : MSI standardise un OLED 1920×1200 sur toute la famille, et réserve aux 16 pouces une option plus ambitieuse en 2880×1800 OLED jusqu’à 120 Hz.

Derrière, MSI pousse aussi une ergonomie revue : Action Touchpad annoncé 53 % plus grand, avec des zones de gestes personnalisables — une façon de moderniser l’expérience sans singer le trackpad « à la Mac ».

Prestige Flip : un 2-en-1 qui mise sur le stylet… et l’IA jusque dans la pointe

Les versions Flip intègrent un MSI Nano Pen logé dans un emplacement de charge sous le PC. L’idée est excellente (toujours le stylet avec soi), mais MSI assume un compromis : la batterie du Nano Pen est minuscule, et l’autonomie annoncée reste courte.

Le vrai « twist », c’est la charge express : MSI évoque 15 secondes de charge pour environ 45 minutes d’usage, avec une charge complète très rapide ; sur certaines pages MSI, la promesse est formulée autrement (ex. 30 secondes pour 60 minutes).

Et puis il y a le détail qui divise : le stylet embarque un micro… essentiellement pour le press-to-talk Copilot. Pratique sur le papier, un peu « yikes » en usage réel si ça devient un gimmick plus qu’un outil.

Sous le capot : Panther Lake, Arc intégré, et une ambition « AI PC » très lisible

MSI aligne la gamme Prestige sur la nouvelle vague Intel : Core Ultra Series 3/Panther Lake-H, jusqu’au Core Ultra X9 388H selon modèles, avec Intel Arc intégré (dont Arc B390 sur certaines configurations évoquées).

En clair : MSI vend une machine « business » qui assume d’être aussi une machine de création légère, et qui veut surfer sur le label Copilot+ sans sacrifier le design.

Prix et disponibilité : une gamme mondiale… mais une distribution très segmentée

Les infos les plus nettes concernent les États-Unis (via couverture presse) :

Prestige 14 Flip : à partir de 1 299 dollars, précommandes le 6 janvier, lancement fin janvier.

Prestige 16 : arrivée en mars, 1 399 dollars (standard) et 1 549 dollars (Flip) selon les versions.

De son côté, MSI indique plus largement des précommandes dès le 6 janvier 2026 et un démarrage des ventes le 27 janvier 2026 via certains canaux — ce qui peut cohabiter avec des calendriers régionaux différents.

Et le Prestige 13 ? Un « featherweight » qui joue un autre rôle

MSI présente aussi un Prestige 13 extrêmement léger (la presse parle d’un vrai poids plume), mais qui conserverait une partie de l’ancien design tout en adoptant de nouvelles options de puces/écran selon les déclinaisons.

Cette mise à niveau de la gamme Prestige raconte une chose : le laptop pro premium ne se gagne plus uniquement à coups de « CPU plus récent ». Il se gagne sur des détails d’usage — OLED de série, trackpad plus généreux, design plus fin, 2-en-1 crédible avec stylet intégré.

Reste une ligne rouge : l’IA. Le « press-to-talk Copilot » dans le stylet est une idée futuriste… mais le futur ne pardonne pas les gadgets. MSI devra prouver que cette intégration sert vraiment les réunions, la prise de notes et la création — sinon, ce sera une bonne blague coincée dans un excellent ordinateur.