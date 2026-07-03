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Brave ajoute les « Containers » : une fonctionnalité très attendue pour gérer plusieurs comptes en même temps

Brave ajoute les « Containers » : une fonctionnalité très attendue pour gérer plusieurs comptes en même temps

Le navigateur Brave continue d’étoffer ses fonctionnalités avec l’arrivée des Containers, une nouveauté particulièrement attendue par les utilisateurs. Disponible à partir de Brave 1.92 sur Windows, macOS et Linux, cette fonction permet d’isoler plusieurs sessions de navigation directement dans le navigateur.

Concrètement, il devient possible d’utiliser plusieurs comptes sur un même site sans avoir à ouvrir une fenêtre de navigation privée ou un second navigateur.

Une solution idéale pour jongler entre plusieurs comptes

Les Containers créent des espaces de navigation totalement indépendants. Chaque conteneur possède ses propres cookies, son propre stockage local et sa propre session de connexion. Les informations ne sont pas partagées avec les autres containers ouverts dans le navigateur.

Cette fonctionnalité répond à de nombreux usages du quotidien.

Par exemple, un utilisateur peut rester connecté simultanément à deux comptes X (Twitter), Facebook ou Instagram dans deux onglets différents, sans avoir à se déconnecter de l’un pour accéder à l’autre.

Les développeurs peuvent également tester leurs applications avec différents profils utilisateurs en parallèle, tandis que les professionnels peuvent séparer facilement leurs comptes Google personnels et professionnels.

Autre cas d’usage intéressant : consulter YouTube avec un compte personnel sans que les recommandations ne soient influencées par le compte Google utilisé au travail.

Une fonction pensée avant tout pour le confort

Toutefois, Brave précise que cette nouveauté ne doit pas être considérée comme une nouvelle protection de la vie privée à proprement parler. Le navigateur intègre déjà un système de partitionnement du stockage, qui isole les données des sites web afin de limiter le pistage entre différents domaines.

Les Containers viennent compléter cette approche en offrant davantage de contrôle sur la manière dont un même site identifie l’utilisateur selon les différents onglets ouverts.

Il s’agit donc principalement d’un outil destiné à améliorer l’organisation et les flux de travail.

Comment utiliser les Containers ?

Une fois la fonctionnalité activée dans les paramètres de Brave, son utilisation est très simple. Il suffit de faire un clic droit sur un onglet, puis de sélectionner « Ouvrir dans un container » avant de choisir l’espace souhaité.

Chaque container conserve ensuite sa propre session de connexion, indépendamment des autres. Les utilisateurs peuvent ainsi créer différents espaces dédiés, par exemple : Travail, Personnel, Développement, Réseaux sociaux et Tests.

Cette organisation permet de passer rapidement d’un environnement à un autre sans perturber les sessions existantes.

Firefox proposait déjà cette fonctionnalité

Les utilisateurs de Firefox connaissent déjà ce principe. Mozilla propose depuis plusieurs années Multi-Account Containers, disponible via une extension officielle très populaire.

Plusieurs navigateurs dérivés de Firefox, comme LibreWolf, Floorp ou encore Zen Browser, offrent également une gestion similaire des conteneurs.

Une première importante pour un navigateur basé sur Chromium

L’arrivée des Containers dans Brave est néanmoins particulièrement intéressante. Jusqu’à présent, les utilisateurs souhaitant bénéficier de cette fonctionnalité devaient généralement se tourner vers Firefox ou un navigateur basé sur son moteur.

Brave devient ainsi l’un des premiers navigateurs reposant sur Chromium à intégrer une véritable gestion native des conteneurs.

Cette évolution devrait séduire de nombreux utilisateurs qui apprécient la compatibilité offerte par Chromium — notamment avec les applications web optimisées pour Chrome — tout en recherchant une meilleure séparation entre leurs différentes activités en ligne.

Avec cette nouveauté, Brave continue de renforcer son positionnement en tant que navigateur axé sur la confidentialité et la productivité, tout en répondant à une demande formulée depuis longtemps par sa communauté.