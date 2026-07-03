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HyperOS 3.3 plutôt que HyperOS 4 ? Une fuite relance les spéculations sur la prochaine mise à jour de Xiaomi

HyperOS 3.3 plutôt que HyperOS 4 ? Une fuite relance les spéculations sur la prochaine mise à jour de Xiaomi

Alors que tout le monde s’attendait à voir HyperOS 4 accompagner l’arrivée d’Android 17, une nouvelle fuite vient semer le doute sur les plans de Xiaomi. Des versions internes du système d’exploitation ont été repérées sur les futurs smartphones haut de gamme de la marque, laissant apparaître une numérotation inattendue : HyperOS 3.3.

De quoi remettre en question le calendrier de Xiaomi ? Pas forcément, mais cette découverte soulève plusieurs interrogations.

Des versions de test découvertes sur les Xiaomi 17

Selon les informations relayées par XiaomiTime, des firmwares internes destinés aux prochains Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra ont été identifiés avec une version inédite du système.

Les références observées sont les suivantes :

Xiaomi 17 : OS3.0.330.11.XPCCNXM

Xiaomi 17 Ultra : OS3.0.330.8.XPACNXM

Ces versions reposeraient déjà sur Android 17, mais affichent une numérotation HyperOS 3.3, sans aucune mention d’un éventuel HyperOS 4. Il s’agit toutefois de firmwares d’ingénierie utilisés en interne par Xiaomi et qui ne sont pas destinés au public. Il est donc encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives.

Xiaomi pourrait simplement revoir sa stratégie de numérotation

Jusqu’à présent, les rumeurs évoquaient un lancement de HyperOS 4 en parallèle d’Android 17. La présence de cette version 3.3 pourrait signifier plusieurs choses. Xiaomi pourrait avoir choisi de poursuivre le développement de HyperOS 3 avec une importante mise à jour intermédiaire avant de passer à HyperOS 4.

Autre possibilité : la numérotation affichée dans ces versions de développement ne reflète pas encore le nom commercial qui sera utilisé lors du lancement officiel.

Ce type de changement n’est d’ailleurs pas inhabituel durant les phases de développement logiciel.

Une présentation attendue dès cet été

Bonne nouvelle : l’attente ne devrait plus être très longue. Xiaomi a déjà confirmé que la prochaine grande version de HyperOS basée sur Android 17 sera dévoilée entre juillet et août. Comme chaque année, la marque devrait commencer à publier plusieurs teasers officiels dans les prochaines semaines, dévoilant progressivement les nouveautés de l’interface ainsi que son nom définitif.

Nous saurons alors si Xiaomi choisit finalement HyperOS 3.3 ou HyperOS 4.

De nombreuses nouveautés attendues

Quel que soit le nom retenu, la prochaine mise à jour devrait apporter une évolution importante de l’expérience utilisateur. Les différentes fuites évoquent notamment une nouvelle génération de fonctionnalités d’intelligence artificielle personnelle, une interface graphique modernisée, une intégration plus poussée du design Liquid Glass, des animations plus fluides, une meilleure gestion des performances et des optimisations visant à rendre le système plus rapide et plus réactif.

Xiaomi chercherait également à améliorer la cohérence de son écosystème entre smartphones, tablettes, objets connectés et appareils de la maison connectée.

Quels smartphones seront compatibles ?

Pour l’instant, Xiaomi n’a pas encore publié la liste définitive des appareils compatibles avec cette future version de HyperOS. Les modèles les plus récents de la marque, notamment les séries Xiaomi 15, Xiaomi 16, Xiaomi 17, Redmi K, Redmi Note ainsi que plusieurs appareils POCO, devraient toutefois faire partie des premiers smartphones à recevoir la mise à jour.

Les listes officielles devraient être communiquées au moment de l’annonce du nouveau système.

Encore un peu de patience

Même si cette fuite est intrigante, elle repose sur des versions de développement internes qui peuvent encore évoluer avant le lancement officiel. Il faudra donc attendre les annonces de Xiaomi pour savoir si le constructeur choisira finalement HyperOS 3.3 ou HyperOS 4 comme prochaine évolution majeure de son interface.

Une chose semble en revanche acquise : la prochaine mise à jour basée sur Android 17 devrait apporter de nombreuses améliorations, aussi bien sur le plan des performances que des fonctionnalités, et marquer une nouvelle étape dans l’évolution de l’écosystème logiciel de Xiaomi.