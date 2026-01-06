fermer
Couverture CES 2026
Intelligence Artificielle

Garmin Connect+ : Le suivi nutritionnel IA arrive enfin (mais il faudra payer)

Intelligence Artificielle par Yohann Poiron le Connect Plus Garmin
Garmin Connect+ : Le suivi nutritionnel IA arrive enfin (mais il faudra payer)
Garmin Connect+ : Le suivi nutritionnel IA arrive enfin (mais il faudra payer)

Garmin vient de franchir une étape que beaucoup attendaient… et que d’autres redoutaient : le suivi nutritionnel natif arrive dans Garmin Connect, mais réservé aux abonnés Garmin Connect+.

Dans un marché où l’entraînement se pilote de plus en plus « à 360° », la marque veut relier l’assiette, le sommeil et la charge de travail — au prix d’un nouveau débat sur la valeur d’un service payant.

Une évolution logique… dans une stratégie déjà controversée

Garmin Connect+ n’est pas né hier : l’abonnement a été lancé en 2025 avec Active Intelligence, une couche d’analyses « IA » au-dessus des données santé/fitness.
Le positionnement est clair : les fonctionnalités historiques restent gratuites, mais les nouveautés les plus « premium » migrent peu à peu dans la formule payante.

Avec la nutrition, Garmin touche à un pilier central de l’écosystème fitness — et c’est précisément pour ça que l’annonce fait réagir : c’est probablement l’ajout le plus structurant depuis le lancement de Connect+.

Ce que permet la nouvelle fonction Nutrition dans Garmin Connect

Garmin promet un suivi simple, mais assez complet pour rivaliser avec les applis dédiées :

  • Suivi des calories et des macros (protéines, lipides, glucides)
  • Base de données alimentaire « globale » (produits, restaurants, options régionales), avec scan code-barres et capture via la caméra du smartphone
  • Rapports (quotidiens, hebdos, mensuels, annuels) + recommandations personnalisées sur calories et macros
  • Insights Active Intelligence pour relier nutrition et métriques (ex. corrélation entre « late-night eating » et qualité de sommeil)

Sur les montres compatibles, Garmin met en avant un accès « poignet » : aperçu rapide, aliments favoris/récents, et parfois commandes vocales.

Un détail qui compte : Garmin permet aussi de créer des repas/entrées personnalisées (pratique pour les routines type petit-déj/café).

Le point technique (et pratique) à surveiller : l’effet « remplacement » de MyFitnessPal

Depuis des années, beaucoup d’utilisateurs Garmin passaient par MyFitnessPal pour la nutrition, avec synchro dans Connect. Cette intégration continue d’exister, mais l’arrivée de Nutrition dans Connect+ change l’équilibre.

Selon les premiers retours détaillés, activer la nutrition Garmin peut désactiver l’intégration MyFitnessPal côté compte, ce qui peut aussi impacter certains partages de données (exercices, balances connectées « via MFP », etc.).

Autre détail très « terrain » : la base code-barres dépend du pays sélectionné pour le scan — un paramètre crucial pour les voyageurs (ou les expatriés).

Analyse : Garmin vend une promesse « holistique »… mais fait payer l’entrée

Sur le fond, Garmin joue une carte cohérente : la valeur d’un écosystème, c’est la capacité à relier les points. L’entraînement (charge, VO2, récupération), le sommeil, la variabilité HRV… et maintenant la nutrition, dans une même timeline. Et Active Intelligence devient le ciment : moins une fonction « gadget », plus une tentative d’interprétation automatisée du quotidien.

Mais sur la forme, le mouvement ranime une tension : Garmin vend des montres premium, et une partie de sa base accepte mal l’idée de payer encore pour des fonctionnalités jugées « fondamentales ». Cette fronde était déjà visible lors du lancement de Connect+, et la nutrition risque d’en être le test grandeur nature.

Côté prix, Connect+ est annoncé à 6,99 euros/mois ou 69,99 euros/an, avec un essai gratuit. Garmin peut d’ailleurs se défendre facilement : la nutrition « premium » (scan, bases étendues, analyses) est souvent payante chez les spécialistes, et l’intégration native + insights croisés est un argument réel — à condition que la base alimentaire soit solide et que l’expérience de saisie reste fluide au quotidien.

Tags : Connect PlusGarmin
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer