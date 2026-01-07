Accueil » Soundcore AeroFit 2 Pro : Les premiers écouteurs qui passent de l’open-ear à l’ANC

Soundcore AeroFit 2 Pro : Les premiers écouteurs qui passent de l’open-ear à l’ANC

Soundcore AeroFit 2 Pro : Les premiers écouteurs qui passent de l’open-ear à l’ANC

Au CES 2026, Anker enrichit sa marque audio Soundcore avec une proposition audacieuse : les Soundcore AeroFit 2 Pro, des écouteurs capables de passer d’un mode open-ear à un mode réducteur de bruit actif par un simple ajustement mécanique.

Traditionnellement, les écouteurs open-ear laissent volontairement passer les sons extérieurs, au détriment de l’isolation. Les AeroFit 2 Pro bousculent cette logique grâce à un arceau ajustable qui permet de repositionner les transducteurs à l’entrée du conduit auditif.

Résultat : en position ouverte, l’utilisateur reste conscient de son environnement, en position « earbud », un joint passif se crée, permettant l’activation d’une réduction de bruit active (ANC).

Ce système repose sur cinq niveaux d’ajustement et 56 degrés d’articulation, suffisamment précis pour éviter tout basculement accidentel entre les modes.

Intelligence embarquée et ANC adaptatif

Chaque écouteur intègre deux capteurs capables de détecter la manière dont il est porté. Le système ajuste alors automatiquement l’égalisation afin de garantir un rendu cohérent, quel que soit le mode choisi.

En configuration fermée, Soundcore déploie son Adaptive ANC 3.0, capable d’analyser l’environnement jusqu’à 180 fois par seconde pour ajuster l’atténuation du bruit en temps réel. Anker reste toutefois lucide : l’ANC ne rivalise pas avec les références absolues de Sony ou Bose, mais elle marque une avancée notable pour des écouteurs à vocation sportive et hybride.

Qualité audio et fonctionnalités premium

Les AeroFit 2 Pro embarquent des haut-parleurs de 11,8 mm, associés à une membrane en polymère à cristaux liquides. Ils prennent en charge le Hi-Res Audio Wireless via le codec LDAC, l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête, et une configuration à six microphones pour l’ANC et les appels, complétée par une réduction de bruit vocale assistée par IA.

La connectivité est assurée par le Bluetooth 6.1, avec multipoint, et l’ensemble bénéficie d’une certification IP55, adaptée aux séances de sport intensives.

Autonomie : le compromis assumé

Cette polyvalence a un coût énergétique. Là où les AeroFit Pro de première génération misaient sur l’endurance, cette nouvelle version privilégie la flexibilité :

7 heures d’écoute en mode open-ear (34 h avec le boîtier) ,

, 5 heures en mode ANC (24 h avec le boîtier).

La charge rapide compense partiellement cette baisse, avec 3,5 heures d’écoute en 10 minutes.

Prix et disponibilité

Les Soundcore AeroFit 2 Pro sont proposés à 179,99 euros, disponibles dès maintenant en noir mat. Les coloris blanc brillant et violet mat arrivent courant janvier 2026, suivis d’une version bleu brillant dans les mois suivants.

Avec les AeroFit 2 Pro, Anker tente une synthèse rare entre sécurité, confort sportif et immersion sonore. Ce ne sont pas des écouteurs audiophiles au sens strict, mais ils incarnent une nouvelle catégorie : celle d’accessoires audio capables de s’adapter au contexte, plutôt que d’imposer un usage unique. Une approche qui pourrait bien inspirer toute une génération d’écouteurs hybrides.