Mammotion Luba 3 AWD : la tondeuse robot avec LiDAR et cartographie 3D dévoilée au CES 2026

Avec sa nouvelle Luba 3 AWD, Mammotion franchit un cap décisif dans la robotique de jardin. Présentée lors du CES 2026, cette tondeuse autonome s’appuie sur un système de navigation LiDAR de nouvelle génération, capable de modéliser le jardin en 3D, en temps réel, pendant la tonte.

Une ambition claire : rendre obsolètes les fils périphériques et fiabiliser la navigation, quelles que soient les conditions.

Mammotion Luba 3 AWD : Une nouvelle étape pour la tonte autonome

Dévoilée au CES 2026, la Mammotion Luba 3 AWD vient renforcer le positionnement premium de la marque sur le marché des robots tondeuses connectées. Là où la plupart des modèles se contentent encore de capteurs basiques ou de balises fixes, Mammotion mise sur une approche multisensorielle avancée.

La promesse est ambitieuse : une navigation autonome précise au centimètre près, capable de comprendre la topographie du terrain, les obstacles et l’environnement végétal, sans infrastructure lourde à installer.

Le « Tri-Fusion » : LiDAR, caméras et géolocalisation

Cœur de cette évolution, le système Tri-Fusion combine trois briques technologiques :

un LiDAR rotatif offrant une vision horizontale à 360° et verticale à 59°, capable de scanner jusqu’à 100 mètres (330 pieds),

une double caméra 1080p couplée à une puce IA de 10 TOPS,

une technologie de géopositionnement NetRTK, fonctionnant via 4G ou Wi-Fi, sans station de base dédiée.

Résultat : la Luba 3 AWD peut analyser le jardin « du sol à la cime des arbres », reconnaître plus de 300 types d’obstacles (animaux, jouets, mobilier) et ajuster sa trajectoire aussi bien à l’ombre qu’en plein soleil. Mammotion précise que cette version est plus puissante encore que celle inaugurée sur la Luba Mini AWD.

Une base mécanique éprouvée, légèrement optimisée

Sur le plan matériel, Mammotion ne bouleverse pas une formule déjà solide. La Luba 3 AWD conserve une largeur de coupe portée à 40,1 cm, deux disques de coupe à 6 lames chacun, et quatre moteurs indépendants capables d’affronter des pentes allant jusqu’à 80 % (38,6°).

Sa batterie de 15 Ah autorise une cadence annoncée de 650 m² par heure. Une endurance qui la destine clairement aux grandes propriétés, avec des déclinaisons couvrant de 0,15 à 1 hectare (0,37 à 2,5 acres).

L’écosystème Mammotion s’étend aussi aux modèles compacts

Mammotion ne se limite pas à son vaisseau amiral. Le constructeur annonce également une mise à niveau de la Luba Mini 2 AWD, qui récupère la nouvelle puce IA et un système à trois caméras intelligentes. Elle intègre aussi un disque latéral équipé de mini-lames, pensé pour améliorer la finition le long des murs, clôtures et massifs.

De son côté, la Yuka Mini 2 adopte elle aussi la nouvelle plateforme IA, avec au choix une navigation lidar ou un système purement optique à trois caméras, destiné aux jardins plus simples.

Prix et disponibilité : le haut de gamme assumé

La Luba 3 AWD démarre à 2 299 €, avec des précommandes ouvertes dans l’Union européenne. La Luba Mini 2 AWD débute à 1 499 € en Europe, tandis que la Yuka Mini 2 s’affiche dès 799 € en Europe selon les versions.

Avec la Luba 3 AWD, Mammotion ne se contente pas d’améliorer un robot tondeuse : la marque esquisse une vision où le jardin devient un espace cartographié, compris et anticipé par l’IA. Le lidar, longtemps réservé à l’automobile autonome, s’impose ici comme un levier de fiabilité et de confort d’usage.

À mesure que ces technologies se démocratisent, la frontière entre robot utilitaire et véritable assistant extérieur intelligent s’estompe. Et Mammotion semble bien décidé à tondre la concurrence… à la racine.