Belkin UltraCharge Pro : La batterie Qi2 qui veut remplacer votre portefeuille MagSafe

Belkin a profité du CES 2026 pour lever le voile sur une nouvelle batterie externe magnétique pensée pour les smartphones modernes. Baptisée UltraCharge Pro Power Bank 10K with Magnetic Ring, elle combine recharge sans fil rapide, batterie de grande capacité et fonctionnalités pratiques pour un usage quotidien.

Une batterie magnétique puissante et polyvalente

La UltraCharge Pro s’inscrit dans la lignée des batteries MagSafe popularisées par Apple, mais adopte une approche plus complète. Avec une capacité de 10 000 mAh, elle vise clairement les utilisateurs qui veulent plus qu’un simple appoint de batterie.

Elle peut recharger un smartphone via le pad sans fil Qi 2 jusqu’à 25 W, par simple fixation magnétique, et un second appareil via son port USB-C, même pendant une recharge sans fil.

La recharge se fait donc avec ou sans câble, et il est possible d’alimenter deux appareils simultanément.

Grâce à Qi 2, la batterie fonctionne aussi bien avec les iPhone compatibles MagSafe et les smartphones Android équipés d’aimants (ou de coques magnétiques compatibles). Belkin précise également que le design est « camera-friendly », c’est-à-dire conçu pour ne pas obstruer les modules photo à l’arrière du téléphone.

Béquille intégrée et accessoires magnétiques

Au-delà de la recharge, la UltraCharge Pro se distingue par un support pliable intégré (béquille) pour poser le téléphone sur un bureau ou une table et un anneau magnétique à l’arrière, permettant de fixer un PopSocket, un portefeuille magnétique ou tout autre accessoire compatible Qi 2/MagSafe.

Un petit écran LED sur la tranche indique le niveau de charge restant, un détail pratique souvent absent sur ce type de produits.

Prix et disponibilité

La Belkin UltraCharge Pro Power Bank 10K with Magnetic Ring (BPD014) sera disponible à partir de février 2026 au prix de 100 euros sur la boutique en ligne de Belkin et chez des revendeurs tiers.

Avec ce modèle, Belkin vise clairement le haut de gamme des batteries magnétiques : plus épaisse qu’un simple pack MagSafe, mais nettement plus complète pour ceux qui veulent puissance, polyvalence et accessoires intégrés dans un seul produit.