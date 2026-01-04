Accueil » Google améliore Find Hub sur Android avec des vues satellite, relief et trafic

Google continue d’améliorer l’expérience utilisateur de ses services du quotidien. La firme déploie actuellement une mise à jour discrète, mais particulièrement utile pour son application Find Hub sur Android, en y intégrant de nouvelles couches cartographiques destinées à rendre le suivi des appareils plus intuitif et contextuel.

Jusqu’à présent, Find Hub se limitait à une vue cartographique classique de type « plan de rues ». Désormais, les utilisateurs disposent de plusieurs options d’affichage, rapprochant l’application des fonctionnalités offertes par Google Maps.

Trois nouveaux modes de carte pour un meilleur contexte visuel

Avec cette mise à jour, Find Hub introduit trois nouvelles couches cartographiques :

Vue satellite, idéale pour repérer des bâtiments, parkings ou repères visuels dans une zone inconnue

Vue relief (terrain), permettant de mieux comprendre la topographie et les variations d’altitude

Couche trafic, affichant la circulation en temps réel afin d’optimiser ses déplacements lors de la récupération d’un appareil perdu

Ces options offrent une lecture beaucoup plus riche de l’environnement, notamment lorsqu’il s’agit de localiser un smartphone, une montre connectée ou un appareil appartenant à un membre de la famille.

Une interface simple et inspirée de Google Maps

Le changement de couche s’effectue via un nouveau bouton flottant (FAB) situé en haut à droite de l’écran principal de la carte. En un geste, l’utilisateur peut choisir entre : Défaut, Satellite, Terrain ou activer les détails de carte pour afficher le trafic

Cette approche reprend les codes ergonomiques bien connus de Google Maps, réduisant considérablement la courbe d’apprentissage et rendant l’outil immédiatement plus agréable à utiliser.

Un déploiement progressif, côté serveur

Selon les informations rapportées par 9to5Google, ces nouveautés sont en cours de déploiement via une mise à jour côté serveur, associée à la version 3.1.485-2 de l’application Find Hub. La diffusion se fait progressivement, et tous les utilisateurs devraient y avoir accès dans les prochains jours.

Une fois activée, la nouvelle interface s’affiche automatiquement, sans action particulière de l’utilisateur, avec le bouton de sélection des couches visible sous le sélecteur de compte.

Une amélioration modeste, mais significative

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une refonte majeure, cette mise à jour illustre parfaitement la stratégie de Google : améliorer l’utilité réelle de ses applications par petites touches intelligentes.

Pour les utilisateurs qui s’appuient régulièrement sur Find Hub — que ce soit pour retrouver un téléphone égaré, suivre un appareil connecté ou localiser un proche — ces nouvelles couches cartographiques apportent un gain concret en lisibilité, en rapidité et en efficacité.