Exynos 2800 : Samsung veut créer sa propre « Apple Silicon » pour les Galaxy S28

Selon la source chinoise Smart Chip Guide sur Weibo, Samsung travaillerait sur une nouvelle génération de puces Exynos qui abandonnerait à la fois les cœurs CPU ARM standards, et les GPU AMD RDNA, utilisés depuis 2022 sur les Exynos haut de gamme.

Si ces informations se confirment, le Exynos 2800 représenterait une refonte profonde de la philosophie Exynos, avec un design beaucoup plus proche de la stratégie de Apple, qui conçoit ses propres cœurs CPU et GPU pour les iPhone et iPad.

Ce ne serait pas la première tentative de Samsung dans ce domaine. Entre 2016 et 2020, la marque avait développé ses propres cœurs Mongoose, conçus par son équipe basée à Austin (Texas).

Sur le papier, ces processeurs affichaient de fortes performances brutes, mais, dans la pratique, ils souffraient de consommation énergétique élevée, problèmes thermiques, et performances réelles souvent inférieures aux puces Snapdragon concurrentes.

Face à ces limites, Samsung avait fini par abandonner le projet et revenir à des cœurs ARM standards.

Pourquoi Samsung pense que « cette fois sera la bonne »

Le contexte technologique a toutefois beaucoup évolué depuis. Plusieurs éléments pourraient jouer en faveur de Samsung :

l’arrivée de la gravure 2 nm Gate-All-Around (GAA) dans ses propres usines,

une meilleure maîtrise de l’optimisation logicielle et de l’IA embarquée,

la possibilité d’un GPU maison, offrant un contrôle total sur le rendu graphique, l’IA et l’efficacité énergétique.

Un GPU interne permettrait aussi à Samsung d’optimiser plus finement l’intégration avec One UI, l’IA Galaxy et les futures fonctionnalités de traitement local.

Calendrier attendu : encore plusieurs années

D’après les rumeurs, le Exynos 2800 ne verrait pas le jour avant 2028, probablement avec la série Galaxy S28. Cela laisse à Samsung plusieurs années pour tester et affiner l’architecture, éviter les erreurs du passé, et garantir un niveau de performance réellement compétitif.

Avant cela, le Exynos 2600, attendu dans la gamme Galaxy S26, pourrait être le dernier Exynos équipé d’un GPU AMD RDNA, même si Samsung assurerait déjà une grande partie de l’implémentation en interne.

Un pari ambitieux, mais risqué

Si Samsung réussit, ce retour à des puces entièrement personnalisées pourrait renforcer son indépendance technologique, améliorer la cohérence entre matériel et logiciel, et réduire l’écart historique avec Qualcomm et Apple.

Mais l’échec des Mongoose reste dans toutes les mémoires. Le succès de cette stratégie dépendra avant tout de l’efficacité énergétique, un point crucial sur smartphone.

En résumé, l’Exynos 2800 pourrait marquer le retour le plus audacieux de Samsung dans le silicium sur mesure — un pari stratégique qui, s’il aboutit, redéfinirait l’avenir des Galaxy haut de gamme.