Accueil » « Quit Quitting » : La campagne musclée dédiée à l’Apple Watch pour sauver vos résolutions 2026

« Quit Quitting » : La campagne musclée dédiée à l’Apple Watch pour sauver vos résolutions 2026

« Quit Quitting » : La campagne musclée dédiée à l'Apple Watch pour sauver vos résolutions 2026

Apple sait une chose mieux que quiconque : la motivation ne disparaît pas en janvier, elle s’effrite. À l’approche de 2026, Apple déploie une nouvelle campagne publicitaire centrée sur l’Apple Watch, avec un message aussi direct qu’universel : arrêtez d’abandonner.

Baptisée « Quit Quitting », la série de spots a commencé à circuler fin décembre 2025 sur les réseaux sociaux et via des formats courts comme YouTube Shorts. Un timing loin d’être anodin, alors que des millions de personnes formulent — puis oublient — leurs résolutions fitness du Nouvel An.

Transformer l’élan de janvier en habitudes durables

Le constat de départ est simple, presque cruel : l’enthousiasme du 1er janvier s’évapore souvent en une poignée de jours. Apple choisit de l’aborder avec humour et métaphores visuelles. Dans les spots de 15 secondes, des objets du quotidien prennent vie pour incarner la tentation d’abandonner.

Dans l’une des vidéos, une jeune femme tente de courir tandis que son lit la poursuit à toute vitesse. Son Apple Watch l’alerte : elle est en retard sur son allure cible. Elle accélère, creuse l’écart, et le slogan s’affiche en grand : « Don’t Give In ».

Dans une autre, un joggeur est littéralement poursuivi par un tabouret de bar surgissant à travers une vitrine — symbole limpide des résolutions déjà en train de vaciller.

La bande-son commune aux trois spots, « Give Thanks, Give Praise » de Young Franco, apporte une énergie légère et entraînante, contrastant avec l’effort montré à l’écran.

L’Apple Watch comme coach du quotidien

Derrière la mise en scène, Apple pousse une idée précise : la montre n’est pas qu’un gadget, mais un compagnon constant, porté du matin au soir. La campagne met en avant des fonctionnalités bien connues, mais ici recentrées sur la motivation :

anneaux d’activité à fermer chaque jour,

app Workout avec objectifs d’allure et de durée,

suivi de la fréquence cardiaque,

notifications et rappels discrets, mais persistants.

Les dernières générations, comme l’Apple Watch Series 11, ajoutent même des indicateurs avancés — score de sommeil, signaux précoces d’hypertension — renforçant la promesse d’un suivi santé sur le long terme, et pas seulement pendant les deux premières semaines de janvier.

Une campagne qui joue avec la culture des résolutions

Apple ne cite pas explicitement le terme, mais la campagne fait clairement écho au fameux « Quitters Day », ce moment autour du 9 janvier où une majorité de résolutions sont statistiquement abandonnées. Dans l’un des spots, la montre annonce au coureur qu’il est « à mi-parcours » de sa sortie — une façon de rappeler que continuer compte autant que commencer.

Ce positionnement s’inscrit dans la stratégie plus large d’Apple autour du bien-être : des outils pensés pour accompagner, encourager et mesurer, plutôt que culpabiliser ou surcharger l’utilisateur de données.

Une approche plus émotionnelle que technologique

Fait intéressant, la campagne parle peu de specs ou de nouveautés matérielles. L’Apple Watch Ultra 3, la Series 11 ou même la Watch SE sont reléguées à l’arrière-plan. Le produit devient un symbole de persévérance, presque un rappel moral au poignet.

Pour les utilisateurs existants, le message est clair : votre montre peut déjà faire plus que vous ne le pensez. Pour les hésitants, Apple tente de créer un lien émotionnel, suggérant que la technologie est plus efficace quand elle soutient sans envahir.

Ne pas abandonner avant même d’avoir commencé

Avec « Quit Quitting », Apple réussit une chose subtile : transformer une vérité un peu gênante — notre tendance à abandonner — en moteur narratif. La campagne n’exige pas de devenir un athlète irréprochable. Elle invite simplement à faire un pas de plus, une course de plus, une promenade de plus.

Et si 2026 ne devient pas l’année d’une transformation radicale, Apple semble dire que quelques habitudes mieux ancrées valent déjà la peine. Le message final résonne comme un mantra moderne : ne renoncez pas si vite — votre montre est encore là pour vous le rappeler.