Accueil » WhatsApp déploie ses nouveautés du Nouvel An 2026 : stickers, effets et outils de groupe

Chaque année, le passage au Nouvel An transforme WhatsApp en véritable carrefour mondial des conversations. Messages, appels vocaux et visios explosent à mesure que les fuseaux horaires basculent les uns après les autres.

Pour accompagner ce pic d’usage inédit, WhatsApp déploie une série de fonctionnalités temporaires dédiées au Nouvel An 2026, mêlant célébration visuelle et outils pratiques.

WhatsApp : Un pic d’activité hors normes

WhatsApp rappelle qu’en temps normal, la plateforme traite plus de 100 milliards de messages par jour et environ 2 milliards d’appels à l’échelle mondiale. Durant la période du Nouvel An, ces chiffres sont systématiquement dépassés, portés par les échanges personnels, les groupes familiaux et les appels vidéo qui rythment les célébrations.

Ce contexte explique pourquoi l’application soigne particulièrement cette fenêtre de 24 heures, devenue un moment clé de son calendrier produit.

Les nouveautés festives du Nouvel An 2026

Pour marquer l’événement, WhatsApp introduit plusieurs fonctionnalités à durée limitée, accessibles pendant toute la période des fêtes :

Pack de stickers 2026 : une nouvelle collection thématique permet d’envoyer des vœux avec des visuels dédiés à la nouvelle année.

: une nouvelle collection thématique permet d’envoyer des vœux avec des visuels dédiés à la nouvelle année. Effets visuels en appel vidéo : feux d’artifice, confettis et animations d’étoiles peuvent être appliqués en direct lors des appels vidéo via l’icône des effets.

: feux d’artifice, confettis et animations d’étoiles peuvent être appliqués en direct lors des appels vidéo via l’icône des effets. Réactions animées avec confettis : l’utilisation de l’emoji confettis déclenche une animation spéciale dans les conversations.

: l’utilisation de l’emoji confettis déclenche une animation spéciale dans les conversations. Stickers animés dans les Statuts : une première pour WhatsApp, avec notamment une mise en page 2026 intégrant un sticker animé dédié.

L’objectif est clair : rendre les échanges plus expressifs, sans alourdir l’expérience utilisateur.

Des outils de groupe remis en avant pour organiser la soirée

Au-delà des nouveautés festives, WhatsApp met aussi en lumière des fonctionnalités existantes, particulièrement utiles pour planifier les célébrations du Nouvel An :

Création et épinglage d’événements dans les discussions de groupe, avec gestion des réponses et partage d’informations clés.

Sondages, pratiques pour trancher sur le menu, les boissons ou les activités.

Partage de localisation en direct, afin de guider les invités et confirmer les arrivées en toute sécurité.

Messages vocaux et notes vidéo, idéals pour capturer l’instant et le partager avec ceux qui ne peuvent pas être présents.

Ces outils transforment le groupe WhatsApp en véritable centre de coordination, bien au-delà de la simple messagerie.

Disponibilité et durée

Les stickers Nouvel An 2026, les effets d’appel vidéo, les réactions animées et les stickers animés dans les Statuts sont disponibles dès maintenant. Ils resteront accessibles tout au long de la période des fêtes, avant de disparaître une fois le pic d’usage passé.

Avec cette mise à jour saisonnière, WhatsApp confirme une tendance de fond : la messagerie ne se contente plus de connecter les utilisateurs, elle cherche aussi à accompagner les moments symboliques de l’année, en ajoutant juste ce qu’il faut de célébration à des échanges déjà omniprésents.