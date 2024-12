Dimensity 8400 : MediaTek lance une puissante puce pour les smartphones premium !

MediaTek a officiellement annoncé le Dimensity 8400, successeur du Dimensity 8300, promettant d’apporter des performances de pointe au marché des smartphones premium.

Ce nouveau SoC se distingue par une architecture révolutionnaire « All Big Core », combinée à un puissant processeur NPU pour les tâches d’IA générative. Il intègre également le moteur Dimensity Agentic AI Engine (DAE), conçu pour transformer les applications d’IA traditionnelles en solutions plus sophistiquées et proactives.

Performances CPU et GPU

Le Dimensity 8400 repose sur une architecture octa-core :

1 cœur Arm Cortex-A725 cadencé à 3,25 GHz.

3 cœurs Cortex-A725 à 3,0 GHz.

4 cœurs Cortex-A520 à 2,1 GHz.

Cette configuration promet une augmentation de 41 % des performances multi-cœurs par rapport au Dimensity 8300, tout en réduisant la consommation d’énergie de 44 % lors des pics de charge.

Le processeur graphique Arm Mali-G720 MC6 améliore les performances graphiques de 24 % et l’efficacité énergétique de 42 %. Il fonctionne avec les technologies MediaTek Frame Rate Converter (MFRC) pour un gameplay fluide et MediaTek Adaptive Gaming Technology (MAGT) 3,0, qui ajuste en temps réel les performances des jeux et des applications.

Un NPU puissant pour l’IA générative

Le MediaTek NPU 880 prend en charge les modèles d’IA générative les plus utilisés dans le monde, comme les LLM (Large Language Model) et SLM (Small Language Model). Grâce au moteur DAE, les développeurs peuvent créer des applications capables d’anticiper les besoins des utilisateurs. Voici quelques chiffres clés :

18 % d’efficacité énergétique en plus.

33 % de génération de texte plus rapide (sur des modèles comme Baichuan 4B).

21 % de gain en traitement des images sur des outils comme Stable Diffusion v1.5.

Capacités photo avancées avec Imagiq 1080 ISP

Le processeur d’images Imagiq 1080 ISP permet des captures HDR sur toute la plage de zoom et utilise la technologie QPD remosaic pour maximiser la luminosité et la précision des mises au point. Il offre un support de capteurs jusqu’à 320 mégapixels ou configurations de 3 capteurs de 32 mégapixels, et des vidéos HDR et améliorations des performances en basse lumière.

Côté connectivité et efficacité énergétique, on retrouve :

Modem 5G-A : prend en charge la 3CC-CA et des vitesses allant jusqu’à 5,17 Gb/s.

Wi-Fi 6E et Bluetooth 5,4 pour des connexions rapides et stables.

Support LPDDR5X jusqu’à 8533 Mbps et stockage UFS 4.0.

Fabriqué sur le processus 4 nm de TSMC, ce SoC combine puissance et efficacité énergétique.

Disponibilité et smartphones prévus

MediaTek a confirmé que le Dimensity 8400 alimentera des appareils 5G dès la fin de 2024.

Redmi Turbo 4 : ce modèle sera le premier smartphone à intégrer une version personnalisée, le Dimensity 8400— Ultra, et sortira début 2025.

Realme Neo7 SE : ce téléphone fera partie d’un projet collaboratif avec MediaTek nommé Dimensity 8400 Endurance Ares.

Avec ces annonces, le Dimensity 8400 s’annonce comme une avancée majeure pour les smartphones premium, combinant des performances exceptionnelles, une connectivité optimisée et des capacités avancées d’intelligence artificielle.