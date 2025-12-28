Honor Power 2 : un smartphone à batterie 10 000 mAh attendu début 2026

Deux jours d’autonomie avec un smartphone de 5 000 mAh, c’est déjà très correct. Mais quatre jours sans recharge ? C’est précisément la promesse implicite du Honor Power 2, un smartphone dont l’existence semble de plus en plus probable et qui pourrait être lancé très prochainement.

Après plusieurs semaines de rumeurs, un nouveau rapport vient préciser la fiche technique de cet appareil hors norme, dont la principale caractéristique serait une batterie massive de 10 000 mAh — soit le double de celle du Galaxy S25 Ultra… et potentiellement encore plus que celle du futur Galaxy S26 Ultra, attendu une nouvelle fois avec 5 000 mAh.

Une approche assumée : l’autonomie avant la puissance brute

Honor ne chercherait pas à faire du Honor Power 2 un monstre de performances. Selon les dernières informations, le smartphone serait équipé du MediaTek Dimensity 8500, une puce clairement positionnée sur le milieu de gamme.

Aucune surprise ici : l’objectif n’est pas de rivaliser avec les flagships, mais d’offrir une expérience fluide, stable et surtout endurance maximale. Un choix logique, puisque des composants ultra-puissants auraient un impact direct sur la consommation énergétique.

Grand écran OLED, mais sans excès

Côté affichage, le Honor Power 2 pourrait embarquer un écran OLED LTPS plat de 6,79 pouces, avec une définition dite 1.5K (2 640 × 1 200 pixels).

Aucune information fiable n’a encore filtré concernant le taux de rafraîchissement. Il est donc peu probable que l’on atteigne des sommets comme les 165 Hz de certains modèles orientés gaming. Cela dit, la résolution annoncée reste parfaitement adaptée à ce segment et comparable à d’autres écrans « 1.5K » du marché, comme celui du OnePlus 15.

Recharge rapide bienvenue… mais pas de sans-fil

Bonne nouvelle : malgré l’énorme capacité de sa batterie, le Honor Power 2 devrait prendre en charge la recharge rapide 80 W. Un point crucial, car recharger 10 000 mAh à 25 W serait tout simplement rédhibitoire.

En revanche, Honor ferait l’impasse sur la recharge sans fil. Un compromis attendu, mais compréhensible étant donné le positionnement tarifaire et des contraintes techniques liées à une batterie de cette taille.

Un module photo simple et sans prétention

Sans surprise, la partie photo resterait sobre :

un capteur principal de 50 mégapixels,

un ultra grand-angle à l’arrière,

et une caméra frontale de 16 mégapixels pour les selfies.

Rien de révolutionnaire, mais une configuration cohérente pour un smartphone qui ne cherche pas à briller sur tous les fronts.

Un positionnement malin… à condition que le prix suive

Sur le papier, le Honor Power 2 ne fait rien d’extravagant : processeur milieu de gamme, photo correcte, écran bien défini. Mais sa batterie de 10 000 mAh change totalement la donne.

Tout dépendra désormais de son prix de lancement. À titre de comparaison, le Honor Power de première génération avait été lancé en Chine à un tarif inférieur à 300 dollars (conversion directe). Si Honor parvient à rester dans cette zone, le Power 2 pourrait devenir l’un des smartphones les plus intéressants du marché pour l’autonomie.

Selon les rumeurs, le lancement en Chine pourrait avoir lieu dès janvier 2026.