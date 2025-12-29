Accueil » LG UltraGear evo : LG dévoile ses nouveaux moniteurs gaming 5K avant le CES 2026

À quelques semaines du CES 2026, LG prend de l’avance et dévoile une toute nouvelle famille de moniteurs gaming haut de gamme : UltraGear evo. Cette nouvelle gamme vise clairement le sommet du marché, avec une promesse commune à tous les modèles : résolution 5K, technologies d’affichage avancées et mise à l’échelle assistée par intelligence artificielle.

Trois modèles phares composent cette première vague : 39GX950B, 27GM950B et 52G930B. Si leur nomenclature reste opaque, leur ambition, elle, est limpide.

Trois écrans, trois visions du gaming haut de gamme

UltraGear evo 39GX950B : l’ultrawide OLED sans concession

Le 39GX950B est un moniteur OLED ultrawide 21:9 affichant une résolution 5K2K. LG y intègre un mode double fréquence :

165 Hz en résolution native pour une immersion maximale,

330 Hz en WFHD pour les jeux compétitifs à haute intensité.

Ce format vise les joueurs exigeants qui alternent entre immersion cinématographique et e-sport nerveux, sans compromis sur la fluidité.

UltraGear evo 27GM950B : le MiniLED nouvelle génération

Le 27GM950B adopte une approche différente avec l’utilisation de MiniLEDs « New Generation ». LG promet ici une luminosité supérieure à l’OLED, une réduction drastique du blooming, traditionnel talon d’Achille du MiniLED, et une précision d’image adaptée autant au jeu qu’à la création de contenu.

Ce modèle attire particulièrement l’attention, car LG est aussi le fournisseur des dalles du Pro Display XDR d’Apple, dont une mise à jour est attendue depuis longtemps. Ce moniteur pourrait bien préfigurer les futures orientations d’Apple en matière d’affichage professionnel.

UltraGear evo 52G930B : le monstre panoramique

Enfin, le 52G930B s’adresse à un public très spécifique. Avec sa diagonale de 52 pouces, sa courbure marquée et son ratio 12:9, il offre une expérience panoramique extrême.

Malgré sa taille, LG annonce une résolution 5K2K native, un taux de rafraîchissement de 240 Hz, et une immersion pensée pour les simulations, les jeux de course et les environnements multitâches XXL.

C’est clairement un écran vitrine, destiné à démontrer jusqu’où LG peut pousser les limites du gaming immersif.

5K et IA : la nouvelle signature UltraGear evo

Ce qui unit les trois modèles UltraGear evo, au-delà de leurs différences technologiques, c’est l’intégration d’une mise à l’échelle IA. L’objectif est d’améliorer la netteté des contenus non natifs 5K tout en limitant l’impact sur les performances, un enjeu crucial alors que même les GPU haut de gamme peinent encore à exploiter pleinement cette définition en jeu.

Présentation au CES, mystère sur les prix

LG a confirmé que les UltraGear evo 39GX950B, 27GM950B et 52G930B seront exposés au CES 2026, où ils pourront être observés en fonctionnement réel.

En revanche, aucune information n’a encore été communiquée concernant les prix ou la disponibilité. Compte tenu des spécifications et du positionnement, il est raisonnable de s’attendre à des tarifs très élevés, réservés aux passionnés et aux professionnels.