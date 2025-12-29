Accueil » Lenovo lance une batterie externe 190W : 20 000 mAh pour recharger smartphones et laptops

Lenovo enrichit discrètement sa gamme ThinkPlus en Chine avec un nouvel accessoire qui sort clairement du cadre des batteries externes classiques. Doté d’une capacité de 20 000 mAh et d’une puissance maximale de 190 W, cette batterie externe s’adresse avant tout aux utilisateurs qui doivent recharger plus qu’un simple smartphone, y compris des ordinateurs portables.

Compact, abordable et étonnamment bien équipé, elle pourrait devenir une référence… si elle venait à sortir de Chine.

Une puissance rarement vue dans ce format

Le point fort de cette nouvelle batterie externe ThinkPlus réside dans sa gestion de la puissance. Lenovo a clairement conçu ce modèle pour des scénarios multitâches :

USB-C principal jusqu’à 140 W

USB-A jusqu’à 30 W

Câble USB-C intégré, lui aussi capable de délivrer 140 W

En utilisant simultanément le câble USB-C intégré et le port USB-C principal, la puissance combinée atteint 190 W (125 W + 65 W). Suffisant pour alimenter un ordinateur portable et un smartphone en parallèle, sans compromis.

Dans une configuration alternative (câble USB-C + USB-A), la puissance totale descend à 155 W (125 W + 30 W), ce qui reste largement au-dessus des besoins de la majorité des utilisateurs nomades.

Recharge rapide, compatibilité étendue

Malgré ces chiffres impressionnants, Lenovo affirme que la batterie externe conserve un format compact, facile à transporter dans un sac de travail ou un sac à dos.

Elle prend en charge les principaux standards de charge rapide du marché :

USB Power Delivery 3.0

PPS

Quick Charge 3.0

Cette compatibilité assure une prise en charge fluide d’un large éventail d’appareils : smartphones Android, iPhone, tablettes, consoles portables et surtout ordinateurs portables compatibles USB-C.

Côté recharge, la batterie externe accepte jusqu’à 100 W en entrée, permettant de le remplir bien plus rapidement que les modèles traditionnels de grande capacité.

Un écran intégré pour le suivi en temps réel

Autre détail appréciable : un écran intégré situé sur la face avant. Celui-ci affiche en temps réel le pourcentage de batterie restant, la puissance délivrée par chaque port, et la température interne.

Une fonctionnalité encore trop rare, même sur des batteries externes haut de gamme, et particulièrement utile lorsqu’on manipule des puissances aussi élevées.

Un prix qui change la donne

C’est probablement l’aspect le plus surprenant de cette ThinkPlus 190W. En Chine, Lenovo affiche cette batterie externe à 259 yuans, soit environ 32 euros. Un tarif extrêmement agressif face aux modèles concurrents capables de dépasser les 140 W, souvent vendus deux à trois fois plus cher.

Comme souvent avec les accessoires ThinkPlus, aucune disponibilité internationale n’a été annoncée, et Lenovo réserve fréquemment ce type de produit au marché chinois.

Sur le papier, cette batterie externe coche presque toutes les cases : puissance très élevée, recharge simultanée de plusieurs appareils, écran de contrôle, compatibilité étendue, et prix ultra-compétitif. Si elle venait à être commercialisé hors de Chine, elle pourrait devenir une solution incontournable pour les professionnels mobiles, créateurs ou étudiants équipés de laptops USB-C.

Pour l’instant, elle reste un excellent exemple du savoir-faire de Lenovo… et de la frustration habituelle liée aux exclusivités chinoises.