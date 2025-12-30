Accueil » Roborock au CES 2026 : Le premier aspirateur robot qui monte les escaliers ?

Roborock au CES 2026 : Le premier aspirateur robot qui monte les escaliers ?

Roborock au CES 2026 : Le premier aspirateur robot qui monte les escaliers ?

À une semaine seulement du CES 2026, les fabricants commencent déjà à jouer la carte du mystère. Roborock, qui avait marqué les esprits au CES 2025 avec le Saros Z70 et son bras articulé capable de ramasser de petits objets, semble prêt à repousser une nouvelle limite majeure : les escaliers.

Roborock : Un teaser intrigant, peu de réponses… mais beaucoup d’indices

Sur ses réseaux sociaux, Roborock parle d’un « nouveau chapitre » et diffuse une courte vidéo énigmatique. On y voit :

Une forme sphérique rappelant une balle montée sur roues

Un mécanisme qui s’étire et se déploie

L’ensemble qui descend (ou franchit) des marches

Puis un aperçu furtif d’un appareil plus complexe, à peine éclairé

Même en augmentant la luminosité, les détails restent limités, mais certains éléments ressortent clairement.

Un système intégré, pas une plateforme externe

Jusqu’ici, les escaliers sont le talon d’Achille des aspirateurs, robots ou non. Quelques solutions existent, comme la plateforme MarsWalker de eufy, sur laquelle un robot peut littéralement « monter ». Mais, cette approche repose sur un accessoire externe.

Dans le teaser de Roborock, plusieurs indices suggèrent une solution directement intégrée au robot :

Un système de locomotion hybride roues + bras

Des arêtes et structures mécaniques visibles

La mention de VertiBeam, le système maison d’évitement d’obstacles de Roborock

Tout porte à croire qu’il ne s’agit pas d’un simple support, mais bien du robot lui-même, capable d’adapter sa structure pour franchir des marches.

Une avancée majeure… si elle se confirme

Si Roborock parvient réellement à proposer un robot aspirateur autonome capable de gérer des escaliers, ce serait une rupture technologique majeure dans le nettoyage domestique, un énorme avantage pour les maisons à étages et un nouveau standard potentiel pour le marché premium.

Pour l’instant, cela reste de la spéculation assumée — et c’est précisément l’objectif d’un bon teaser.

Quoi qu’il en soit, le CES 2026 s’annonce explosif, et Roborock semble bien décidé à y jouer un rôle central.